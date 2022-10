Carla Vigo cura su mal de amores con Rafael Amargo entre cervezas y montaditos

La semana pasada se dio a conocer que Carla Vigo había puesto fin a su relación con Álvaro Uceda, el joven con el que salía desde hacía tiempo y de cuyo amor presumía en sus redes sociales. La sobrina de la Reina Letizia abandonó la casa de su ex, donde vivía junto a sus suegros, y se enfrenta ahora a un nueva etapa llena de incertidumbre.

La actriz se está apoyando en sus amigos y seres queridos, entre los que se encuentra Rafael Amargo. El bailarín le dio un papel en la obra que dirige, “Yerma”, una adaptación del célebre título de Federico García Lorca, y desde entonces mantienen un vínculo de lo más estrecho. Tanto es así que, tal y como ha podido conocer LA RAZÓN, compartieron una velada de lo más divertida en la noche del 19 de octubre, disfrutando de la gastronomía madrileña en una conocida cadena de bebida y comida a bajo coste.

Carla Vigo en "Yerma" FOTO: Rafa Sanchez Ruiz GTRES

Carla Vigo curó su mal de amores junto a Rafael Amargo, entre montaditos y cervezas, en un local sito en la céntrica calle del Príncipe, a escasos metros del Teatro Español y la plaza de Santa Ana. Como otros muchos clientes, aprovecharon la oferta especial que el restaurante dispone los miércoles, que consiste en bajar el precio de casi todos los productos de su cara a solo un euro.

La pareja de amigos abandonó el local cerca de las once de la noche, y se desconoce si continuaron con su ruta por los bares de Madrid o si, por el contrario, prefirieron marcharse a casa.

La reina Letizia, una tía “pendiente”

Aunque Carla Vigo no suele pronunciarse sobre la relación que mantiene con su tía, la Reina Letizia, recientemente por fin disipó rumores de alejamiento y aclaró que está unida a ella y a sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. “Sí está pendiente de mí, que se entere la gente. No sé por qué la gente tiene que comentar que no se ocupa de mí cuando no me han visto en su vida, no me conocen, pero bueno...”, señaló la joven.