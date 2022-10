El carísimo regalo de Anna Ferrer a Paz Padilla: “¡No me lo creo!”

Que Anna Ferrer y Paz Padilla están muy unidas no es ningún secreto. Mantienen un vínculo muy estrecho y suelen pasar mucho tiempo juntas. Además, también son socias, puesto que regentan su propia marca de ropa, “No Ni Ná”, una firma fundada en Cádiz y que ya cuenta con varios rostros conocidos entre sus principales clientes.

La joven influencer, que mantiene una incipiente relación con Mario Cristóbal, ha querido demostrar a su madre lo importante que es para ella a través de un precioso regalo que, lejos de ser un mero detallito, se encuentra al alcance de muy pocos bolsillos. Ana Ferrer ha obsequiado a Paz Padilla con un collar de Swarovski valorado en 450 euros, una pieza de la colección Millenial creada a base de cristales, baño de rodio y circonita. “¡Ay, qué emoción! Por favor, no puedo estar más feliz. No me lo creo, que bonita es mi niña, por favor”, presume orgullosa la presentadora en sus redes sociales.

Más allá del carísimo regalo, Paz Padilla se ha mostrado de lo más emocionada por las bonitas palabras que Anna Ferrer le ha dedicado en la tarjeta que le ha ofrecido junto al collar: “Gracias por estos días tan bonitos y por llevarme siempre de la mano a conocer el mundo. Esto es para que sigas brillando tanto. Te quiero”.

Paz Padilla presume del collar que le ha regalado su hija FOTO: Paz Padilla Instagram

Por lo visto, se trata de un presente que Anna Ferrer ha hecho llegar a su madre en señal de agradecimiento por las oportunidades que Paz Padilla le ha brindado, pero, además, es un regalo atrasado de su cumpleaños, que se celebró el pasado 26 de septiembre.

Sin aparecer por Mediaset

Aunque Paz Padilla y Anna Ferrer están centradas en su marca de ropa y otros proyectos como influencers, recientemente se publicó que Paz Padilla regresaría a Mediaset tras llegar a un acuerdo con el grupo y que la readmitiera después de despedirla. Sin embargo, ya han pasado algunos meses y no hay rastro de la humorista por la casa en la que trabajó durante más de una década. Además, sobre este asunto existe un hermetismo total, tanto por su parte como de la empresa audiovisual.