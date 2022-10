Paz Padilla confiesa la enfermedad que sufre en el hígado

Paz Padilla se ha visto envuelta en los últimos días en una desagradable polémica. La humorista acudió a la inauguración de la temporada de Halloween del Parque Warner de Madrid, y la prensa convocada en el evento aprovechó para entrevistar a la que fuera presentadora de “Sálvame”. La controversia viene por la actitud que la gaditana muestra durante su encuentro con los reporteros, y parte de la opinión pública ha dado por sentado que se encontraba en estado de embriaguez. Para defenderse de estas acusaciones, la actriz ha confesado que sufre una enfermedad que le impide beber alcohol.

“Quiero aclarar una cosa porque he visto por redes sociales algo que me ha llamado mucho la atención. Sé quién lo dijo porque es un reportero que aseguró que yo estaba en la casa del terror achispada, como borracha”, comienza diciendo Paz Padilla, visiblemente molesta. Ha sido entonces cuando ha revelado la dolencia que padece: “Quiero decir que yo no bebo nunca alcohol. Siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo”.

Según explican profesionales de la Mayo Clinic, se trata de “una afección hepática común e inofensiva en la que el hígado no procesa adecuadamente la bilirrubina. La bilirrubina se produce por la desintegración de los glóbulos rojos”. La enfermedad es genética y, salvo que alcance una mayor gravedad, no necesita tratamiento.

Por favor es que miradla jajajajajajaja no sabe ni lo que estan preguntandole de la tajá que lleva encima jajajajajaja pic.twitter.com/31UlKL8vwW — Javichu 💫 (@javichu_oficial) October 9, 2022

En el caso de Paz Padilla, se ha restringido algunos alimentos que su organismo puede no procesar de la forma correcta, entre los que se encuentran las bebidas espirituosas. “Pero bueno, lo que quiero hacer es aclarar que no bebo alcohol. No tengo nada en contra de la gente que bebe alcohol, pero yo precisamente no puedo. Nunca me arriesgo porque con mi salud no juego. Va por ti”, insiste.

Además, Paz Padilla ha recordado el buen humor por el que es conocida, asegurando que la actitud bromista que mostró durante la entrevista es algo habitual en ella: “¿Alguien se extraña o se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga broma? Yo creo que no, es mi forma de vivir?”.