Angy Fernández cuenta por qué tuvo que ser ingresada de urgencia

Angy Fernández dio un buen susto a sus más de 350.000 seguidores de su cuenta oficial de Instagram tras compartir una fotografía en la que aparecía en el hospital. “Una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero”, se quejaba sobre unos fuertes dolores que sentía en su abdomen, tan agudos que fue ingresada de urgencia en el Hospital Quirón de Málaga. Sin embargo, la actriz se equivocó en su autodiagnóstico y los médicos concretaron que padece una enfermedad crónica: “No es apendicitis, es diverticulitis o enfermedad de Crohn”, explicó ella misma.

Según apuntan expertos de la Clínica Mayo, se trata de una dolencia intestinal inflamatoria que “provoca la hinchazón de los tejidos del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea grave, cansancio, pérdida de peso y malnutrición”. Aunque no se conoce cura, sí existen medicamentos que pueden ayudar al paciente a sobrellevar de la mejor forma posible su enfermedad. Se trata de un diagnóstico que no sorprende a Angy Fernández, porque, tal y como señaló ella misma, “al ser celiaca había más posibilidades”.

Además, Angy Fernández se mostró agradecida al equipo médico que la atendió y que le ha permitido estar lista de cara al próximo estreno de su musical, “Godspell”, que verá la luz el 3 de noviembre en el Teatro Soho de Málaga. “Muchas gracias a los doctores y enfermeras que me han cuidado tan bien. Hay una función que estrenar”, señaló.

Salud mental

Más allá de este reciente susto, Angy Fernández también arrastra desde hace años algunos problemas de salud mental, tal y como ella misma ha señalado en recientes entrevistas con LA RAZÓN. “He estado nueve años tomando pastillas, dos al día (...). Yo lo que creo es que no hay que tomar medicación si no vas a terapia psicológica. Hay que combinar las dos cosas, no sólo ir al psiquiatra, porque sin una terapia psicológica no avanzas ni te dan esas herramientas. Los fármacos duermen un poco el síntoma de la depresión, pero necesitas una ayuda aparte”, explicó entonces.