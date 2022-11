Alba Carrillo desvela su affaire con este famoso modelo y actor: “Me trincó”

Alba Carrillo es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Además de su carrera televisiva y sobre las pasarelas de moda, la tertuliana también alcanzó la fama por sus sonadas y polémicas relaciones con algunos famosos, como el tenista Feliciano López o el piloto Fonsi Nieto, con quien tiene un hijo. Lo cierto es que es difícil que alguien se resista a su evidente atractivo, y entre su larga lista de pretendientes se encuentra un popular modelo y actor que levanta pasiones entre millones de personas en todo el mundo. Se trata del cubano Rubén Cortada, que interpretó a Faruq Ben Barek en “El Príncipe”, entre otros personajes.

La tertuliana ha desvelado en “Nos hemos liado”, un nuevo espacio de Mtmad, la plataforma digital de Mediaset, que tuvo un breve idilio con Rubén Cortada cuando ambos trabajaron como modelos en una pasarela de Valencia. Alba Carrillo no ha escatimado en detalles y ha sido de lo más explícita. “Cuando éramos modelos, los dos nos estábamos cambiando y me trincó y me morreó”, ha relatado. Por muy fugaz que fuera ese affaire, la colaboradora de programas como “Ya es mediodía” parece guardar un muy buen recuerdo de ese momento: “Él es así, va a saco y me gusta mucho”.

Rubén Cortada FOTO: SERGIO PEREZ EFE

Esta revelación llega poco después de que Alba Carrillo señalara a uno de sus exnovios, el presentador Santi Burgoa, a quien acusó de haberle sido desleal. Ahora, los rumores aseguran que el periodista mantiene otra relación sentimental con la actriz Vanesa Romero, conocida por sus papeles en “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina”, a la que la modelo advirtió sobre este supuesto romance: “Si ella me quiere llamar yo le cuento todas las cosas y le enseño las pruebas… yo de esto ya no quiero saber nada, pero me siento estafada y engañada”.