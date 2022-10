Alba Carrillo acusa a Santi Burgoa de jugar a tres bandas

Esta misma semana se ha dado a conocer que Santi Burgoa, ex de Alba Carrillo, mantiene una relación sentimental con Vanesa Romero. La noticia no sentó nada bien a la colaboradora de “Ya es mediodía”, que anunció en el programa que el periodista seguía insinuándosele aunque ya estaba con la actriz. Pero las acusaciones contra él no quedaron ahí, y en la mañana del 21 de octubre ha explicado que otra joven se puso en contacto con ella para explicarle que tuvo una relación paralela con el presentador mientras él estaba con Alba Carrillo.

“Es una chica que me cuenta que ha estado con él mientras que él estaba conmigo… Me empieza a dar una serie de datos que no dejan lugar a dudas, me manda informaciones que coinciden con cosas que solo yo he vivido. Me empieza a contar mi vida entera, cosas personales, detalles íntimos… Le había hablado hasta de mis relaciones sexuales con él. Me pongo supertriste, para mí era mi familia”, ha revelado Alba Carrillo en “Ya es mediodía”.

Además, la colaboradora ha narrado una escena de lo más disparatada. Ella y la otra chica con la que, supuestamente, Santi Burgoa le fue infiel, se presentaron en casa del periodista para pedirle explicaciones. “Cuando abrió la puerta y nos vio a las dos se quedó de piedra”, recuerda Alba Carrillo. Pero no tuvieron mucha suerte en su intento, porque el presentador de cuatro les bloqueó el paso y cerró la puerta rápidamente, según cuenta la tertuliana.

La cosa no acaba ahí, y es que Alba Carrillo asegura que Santi Burgoa también ha sido desleal a Vanesa Romero con la otra chica, cuya identidad prefiere mantener en secreto. “Ella también está dolida porque mientras que está con ella en verano, le pilla con Vanesa… Le dice que se va Cantabria con unos amigos, pero estaba con ella”, afirma la colaboradora. ¿Qué tendrá que decir el presentador ante estas acusaciones de que juega no a dos, sino a tres bandas?