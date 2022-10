Alba Carrillo, sobre Santi Burgoa: “Me calienta la oreja a mí y está con ella”

Como un jarro de agua fría le ha sentado a Alba Carrillo enterarse de que su expareja, Santi Burgoa, ha comenzado una relación con Vanesa Romero. La modelo y el periodista mantuvieron una relación durante más de dos años por lo que se ha mostrado enfadada de que no haya sido capaz de contarle nada cuando, como afirma “me calienta la oreja a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días y está con ella”.

“Por él estoy contenta, por ella ya no tanto... pero por él me alegro mucho”, ha confesado Alba Carrillo en “Ya es mediodía”. “Éramos amigos y no me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo... Desde ayer no me coge el teléfono y no se hacen así las cosas”, asegura. Carrillo se ha mostrado “un poco enfadada” por enterarse de la nueva relación de su ex a través de las revistas.

Además asegura que el periodista de Telemadrid sentía, desde su ruptura, celos de ella. “Se ha portado mal, porque yo soy la que le dejé y he estado frenando cosas. No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto... Ni me avisa, ni me coge el teléfono, ni nada... o sea, todo muy loco. Entonces digo, este chico no está bien”.

Alba Carrillo y Santi Burgoa pusieron fin a su romance en septiembre de 2021, tras dos años juntos. Por su parte, la actriz Vanesa Romero anunció su ruptura con el productor musical Emilio Esteban el pasado mes de junio.