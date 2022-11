Ana Rosa se sincera: “Lo importante es seguir adelante con optimismo y con alegría”

Ana Rosa Quintana se encuentra viviendo un momento muy emocionante tras su regreso a su programa diario, el pasado 10 de octubre, después de 11 meses alejada de los platós para luchar contra un carcinoma de mama. Pero no solo ha recuperado su rutina profesional, también sus compromisos sociales. Anoche la presentadora se convirtió en la gran protagonista de los galardones ‘Merca2′, donde recibió de manos de Susanna Griso el premio a la Mejor Comunicadora del año.

“Este año es especialmente emotivo todo. El premio será por los años anteriores porque este año he comunicado bastante poco, hay que decir”, decía Quintana tras recoger emocionada dicho reconocimiento.

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana durante la entrega de premios Merca2 que convoca la Fundación Marqués de Oliva. FOTO: JOSE OLIVA / JOSE OLIVA JOSE OLIVA / JOSE OLIVA

Respecto a cómo ha sido su vuelta al trabajo, Ana Rosa hace balance y confiesa a Europa Press que al principio “fue un poco en shock, súper emocionante”. “Luego ya, te iba a decir al segundo día, a la media hora, lo comentaba “¿sabes que tengo la sensación de que no me he ido?”. También es verdad que han hecho que esto sea así”, apuntaba agradecida a su equipo, a quien ha dedicó el premio.

“Gracias a Dios estoy muy bien y hay que volver a la vida y hacer vida normal y hacer lo que hay que hacer de revisiones, atender a los médicos pero no puedes ser otra persona. Yo soy la misma de antes de estar enferma y estoy muy bien, gracias a Dios y a la ciencia”, aseguró a dicho medio. Y es que Ana Rosa reconoce que lo único que está haciendo “es animar a muchas mujeres que lo están pasando en este momento o lo han pasado a volver a su vida, a su rutina y a tirar para adelante. En la vida, muchas veces tienes muchos problemas y muchas caídas. Lo importante es levantarse y seguir adelante con optimismo y con alegría. Eso también es muy sanador”.