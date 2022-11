Ana Rosa Quintana abandona su programa en directo por la muerte de un familiar

El miércoles 9 de noviembre, Ana Rosa Quintana sorprendió a todos los espectadores de su programa tras abandonar precipitadamente el plató. “Tengo asuntos personales”, señaló la presentadora antes de marcharse y dejar a Patricia Pardo al mando de “El club social”, el espacio de corazón de su matinal en Telecinco. Un día después, la periodista ha querido explicar a su audiencia por qué tuvo que ausentarse antes de tiempo, y la razón no podría haber sido más triste. “Desgraciadamente, la tía Isa nos ha dejado. En realidad fue ayer porque fue a las doce y media de la noche y bueno, pues muy triste”, ha señalado.

Ana Rosa Quintana tuvo que abandonar el plató de su programa cerca de las 12 del mediodía para poder asistir al sepelio de su tía y despedirse de ella, tal y como ella misma ha desvelado. “Por eso me marché antes de tiempo ayer, era el día del último adiós”, ha dicho casi sin poder contener la emoción. La presentadora se veía casi en la obligación de sincerarse con sus espectadores, como ha hecho siempre, y hacerles llegar el mal momento que atraviesa por la triste pérdida de un familiar cercano.

Ana Rosa Quintana FOTO: Mediaset

De hecho, fue hace más de medio año cuando tuvo que compartir con su audiencia la peor de las noticias. Ana Rosa Quintana se despedía por tiempo indefinido de su plató para iniciar un tratamiento contra el cáncer de mama que padecía y dedicaba estas palabras a su fiel público:

“Hoy, por primera vez, voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años, que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida”.