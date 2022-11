El abrazo de Susanna Griso y Ana Rosa Quintana: “Somos amigas; una cosa es la vida y otra el trabajo”

Momento importante para la amistad y el Periodismo de la mano de dos grandes protagonistas de las mañanas de la televisión en España. Susanna Griso y Ana Rosa Quintana se fundieron esta semana en un fuerte abrazo con motivo de la entrega de los Premios Merca2 2022, en el que AR recibía un galardón a su carrera televisiva tras 11 meses apartada de su trabajo por el tratamiento de su enfermedad.

Ambas se subieron al escenario para que de manera muy cómplice la presentadora de “Espejo Público” entregara el galardón a su compañera. “Estos momentos me gustan muchísimo era la introducción que hacía un colaborador del programa de Antena 3 cuando emitía una repetición del momento: “Nos enseña que antes que competidores somos personas, en muchos casos amigos. Ahí vemos a Susanna Griso que entregó un premio a Ana Rosa Quintana”.

La propia Ana Rosa, en declaraciones a la prensa posteriores al acto, reconocía que Susanna Griso había sido un gran apoyo durante el tiempo que ha estado ausente de la televisión. “Susanna se ha portado siempre tan bien, somos amigas, es tan generosa que para esto también se demuestra la categoría y ella tiene mucha”.

A otra pregunta de los compañeros, aseguraba que era poca la idea de su relación: “No sabes lo cariñosa que ha sido siempre este tiempo. Nosotras estábamos juntas en Antena 3 cuando ella presentaba el informativo pero esto es un acto de compañerismo y generosidad y no todo el mundo lo haría”. Quiso dejar claro que entre ellas, “competimos, pero hay una cosa que es la vida y otra cosa es el trabajo y creo que es importante separar ambas cosas”.

Susanna Griso confesaba que le hizo mucha ilusión presentar la gala de Merca2: “Os voy a confesar una cosa, me lo dieron hace tres, se murió mi hermana, no pude asistir a esa gala. Y era algo que les debía a ellos. Saco a relucir aquí a mi hermana porque Ana Rosa me llamó inmediatamente cuando supo que había abandonado el plató”, destaca.

“Les pedía entregarlo porque me hacía mucha ilusión, me parecía que era como cerrar el círculo”, matizó la periodista. Su colaborador citaba entonces su publicación de Instagram: “23.000 horas de televisión en directo. Hemos compartido madrugones, nervios, penas, alegrías y algunas frustraciones pero hoy, querida@anarosaquintana, solo queremos celebrar la VIDA. Todo lo demás es secundario. #premiosmerca2″.