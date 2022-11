Muere Mariona, la hija del jugador Óscar García, a los 21 años de edad

Mariona, la hija del exjugador de fútbol y actual entrenador Óscar García, ha fallecido a los 21 años de edad después de luchar 3 años contra una dura enfermedad. En 2019 salió a la luz la terrible situación que estaba viviendo la familia por el diagnóstico de la joven y, después de una larga batalla, finalmente el que fue jugador del F.C Barcelona ha comunicado la peor de las noticias a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje junto a una foto de los dos abrazándose: “Vuela alto, mi amor”.

Cuando salió a la luz la enfermedad de Mariona, en 2019, Óscar García se retiró temporalmente del fútbol para centrarse de lleno en su hija, a quien acompañó durante todo el durísimo tratamiento sin separarse de ella en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Este año, en octubre, volvió a ausentarse sin dar ninguna explicación más allá de su retirada temporal por “razones de máxima importancia”.

Mariona era la hija mayor de la familia y su hermana también ha querido despedirse de ella a través de sus redes sociales con un emotivo texto: “Gracias por cuidarme estos 19 años, por ser el mejor modelo a seguir que he podido tener y por esa gran lección de vida que nos has dado a todos. Aún recuerdo como si fuera ayer cómo me hacías reír porque comes, cuando jugábamos y bailábamos todos los domingos en casa, cómo te alegrabas cuando me pasaba cualquier cosa buena, y millones de cosas que sólo tú y yo sabemos. Gracias por ser la mejor hermana mayor del mundo. Aún no soy capaz de imaginarme una vida que no esté a tu lado”.

Tras publicar la tristísima noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño y de apoyo para Óscar García y toda su familia en estos duros y delicados momentos. El F.C Barcelona también ha mandado el pésame al entrenador en Twitter con el siguiente mensaje: “El FC Barcelona expresa sus condolencias y al exjugador Óscar García y a su familia, por la pérdida de su hija. Descanse en paz”.