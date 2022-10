El dolor de Sergio Ramos por su amigo Santi, el piloto fallecido en Zamora: “Gracias por enseñarme a volar”

Sergio Ramos está de luto. El central de París Saint Germain se ha despedido en redes sociales de de su amigo de la infancia Santiago Durán, el piloto sevillano fallecido en el accidente de su avioneta cuyo cadáver fue rescatado ayer en la localidad zamorana de Porto. Y lo ha hecho con un desgarrador mensaje publicado en su perfil de Instagram.

“La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos. Gracias, Santi, por ‘enseñar a volar’ a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano!! Te echaremos de menos”, ha escrito el futbolista junto a una fotografía de la infancia en la que se les ve juntos en lo que parece ser un cumpleaños. Sergio Ramos, que fraguó su amistad con él durante su infancia en la localidad sevillana de Camas, ha rescatado una bonita instantánea de cuando eran niños.

El que fuera capitán del Real Madrid y jugador del club de Chamartín durante 16 años tenía la misma edad, 36 años, que el piloto fallecido en el siniestro de la avioneta monoplaza de cuatro años de antigüedad, en la que se trasladaba de la base de Monforte de Lemos, en Lugo, a a la de Córdoba, pero que había decidido regresar a su punto de partida por las malas condiciones meteorológicas cuando sobrevolaba la provincia de Salamanca.

La familia Ramos, de luto

La hermana del central también se mostró muy afectada tras conocerse la noticia. Mirian Ramos publicó en Instagram una foto del piloto en su avioneta, junto con un lazo negro. “Boludo te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas… Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tú viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va hacer. Lo injusta que es ésta puta vida. DEP Santi”, escribió.

La Guardia Civil confirmó el pasado viernes la identidad del fallecido después de localizar su aeronave sobre las cuatro de la tarde en la Sierra de Porto, en Zamora. Natural de Ginés (Sevilla) y de 36 años, partió él solo desde la provincia de Lugo en la mañana del miércoles con dirección a Córdoba, pero sobre las 19 horas se le perdió la pista. No respondía a la radio ni aparecía en los radares, y todo apunta a que tuvo que dar la vuelta en Valladolid por el mal tiempo. Ese mismo día se iniciaron las labores de búsqueda, dificultadas por las condiciones climatológicas, y no fue hasta el viernes cuando se dio el terrible hallazgo de la avioneta y el cuerpo sin vida del piloto, que estaba casado y tenía dos hijos.