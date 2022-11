Magdalena, tía de Bernardo Pantoja, se desmaya tras ser expulsada del tanatorio por la madre de Anabel Pantoja

Ayer por la mañana fallecía Bernardo Pantoja a los 69 de años de edad en Sevilla. Tras unos meses muy delicado de salud, finalmente perdía la vida en el Hospital Virgen del Rocío arropado por sus familiares. Tras este duro golpe, familiares y amigos de desplazaban al tanatorio Alcalá de Guadaira para darle el último adiós. Pero, más allá de ser una despedida tranquila, el velatorio está siendo uno de los más tensos que se recuerdan.

Los conflictos familiares internos han hecho que se vivan en estas últimas horas muchísimos momentos críticos. Kiko Rivera era el primero en llegar, augurando con su llegada el mal rollo que se iba a respirar en el ambiente. El DJ asistió al tanatorio el primero para no tener que encontrarse con su madre. Tras una primera visita fallida, regresó al rato y pudo estar con su prima Anabel. La llegada de Junco, la viuda de Bernardo Pantoja, también estuvo llena de polémica e hizo unas durísimas declaraciones a los medios sobre cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. “Voy a intentar que me den mi lugar” expresaba en directo en ‘Sálvame’, refiriéndose a todo el clan Pantoja.

Pero, sin duda, el momento más tenso que se vivió en la jornada de ayer fue protagonizado por Magdalena Clavero, hermana de Doña Ana, tía de Bernardo Pantoja. La tía abuela de Anabel Pantoja tiene una guerra declarada desde hace años con la sobrina de la tonadillera y su llegada no ha gustado en absoluto a la familia. Merchi, la madre de Anabel Pantoja, no ha dudado en increpar a la tía de su primer marido y echarla a gritos del tanatorio. Tras esto, Magdalena Clavero contaba en directo en ‘Sálvame’ y su intervención acababa con un desmayo en directo debido a la tensión de la situación.

Paqui la coles tuvo que correr para que Magdalena pudiese andar pic.twitter.com/Mbwd9HI097 — ً (@sugarcriminal) November 25, 2022

“Le he dicho a Anabel que me deje entrar y Merchi me ha dicho que soy una sinvergüenza y que me vaya” decía a los medios. Nerviosa y muy agitada, perdía el conocimiento mientras era entrevistada por Kike Calleja. Después de unos momentos, volvía a la normalidad. “Me encuentro mejor. Me duele el lumbar. Me han dado unas pastillas. No sé lo que me ha pasado”, detallaba la hermana de Doña Ana sobre el susto que había vivido en esos momentos.

A pesar de su desmayo, siguió dedicándole una durísimas palabras al clan Pantoja y Anabel. “Yo he venido de buena fe al responso. Ella es la que es así (refiriéndose a Anabel Pantoja). Me culpa a mí de una foto que ha subido… ¿A mí me va a echar la culpa? Cuando ellos ganan dinero a costa de eso”. “Me estoy poniendo ‘mu’ mala. Yo lo único que digo es que me he portado muy bien con mi sobrino” terminaba diciendo, agitándose de nuevo.