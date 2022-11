La despedida de Risto Mejide para Paolo Vasile: «Siempre será como un padre para mí»

Era cuestión de tiempo que llegaran en cadena las reacciones de empleados de Mediaset a la despedida de Paolo Vasile, tras dedicar las últimas décadas al grupo. La ocasión perfecta para recordar su paso por nuestra televisión fue la reciente fiesta sorpresa que la cadena le organizó esta semana. Muchos de los rostros conocidos de cadenas como Telecinco o Cuatro le deben gran parte de sus éxitos y todos le recuerdan como un jefe que siempre ha estado cercano en el día a día y pendiente de todo.

Si Pedro Piqueras le agradecía su apoyo durante todos estos años hace solo unos días en la SER, ayer era Risto quien le dedicaba un emotivo mensaje. El comunicador y publicista despegó su carrera televisiva cuando Telecinco emitía Operación Triunfo, para luego vivir otros éxitos como «Viajando con Chester» o el programa que presenta ahora «Todo Es Mentira». Risto no duda en calificarle en su última publicación en Instagram como «mi padre televisivo».

El mensaje de despedida de Risto

«Este hombre que veis a mi lado es, ha sido y siempre será como un padre para mí. El hombre que cambió el sector audiovisual en España y una de las personas más brillantes y con más sensibilidad que me he encontrado en mi vida, ha anunciado que se va. Muchos han hablado sobre él y muy pocos hemos tenido el inmenso privilegio de conocerlo. Él creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él vio cosas en mí que nadie más vio. Supo aconsejarme, guiarme, incluso insultarme cuando más lo necesitaba. Son incontables las veladas en las que hemos llorado, reído y compartido confidencias. Y hoy, más allá de nuestra relación profesional que finaliza, tengo el orgullo de poder considerarme su amigo. Mi compromiso con este ser humano es y será siempre más allá de cualquier pantalla. Por fin, muy pronto, no quedaré para cenar con Paolo Vasile sino, simplemente, con Paolo. Gracias por todo. Ci vediamo a Roma. Te quiero».