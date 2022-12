Fidel Albiac, el paño de lágrimas de Alba Carrillo en su polémica con Jorge Pérez

Una nueva polémica ha sacudido los pasillos de Telecinco. En esta ocasión, el protagonismo se ha centrado en Alba Carrillo y Jorge Pérez, que habrían compartido una noche de pasión tras celebrar la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan. Aunque al principio aseguraban que no hubo más que algunos besos inocentes, desde su círculo íntimo se ha confirmado que las chispas saltaron entre ellos y que pasaron juntos parte de la velada.

Molesta, Alba Carrillo considera que Jorge Pérez la ha señalado como culpable de la situación, y se ha pronunciado sobre este embrollo en “La que hemos liado”, el podcast que presenta con Nagore Robles. “Yo voy a dejar de proteger porque luego te enteras de lo que dice por detrás... Ahora vas a aguantar tu vela, guapo. Está bueno y es mi amigo, o era mi amigo, porque me he dado cuenta que le estoy protegiendo, y él, a mí, poco. Me ha dejado a los pies de los caballos”, sentencia la exmodelo.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Lo cierto es que Alba Carrillo no está pasando por su mejor momento, pero cuenta con el apoyo de su familia, amigos y seres queridos para superar este bache. Entre ellos se encuentra Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, que mantiene una estrecha amistad con la tertuliana. “Me llamó y me dijo: ‘tú, tranquila, no dejes que te lapiden, tú no has hecho nada, la responsabilidad es de él’”. La exconcursante de “Gran Hermano VIP” se deshace en halagos hacia el sevillano, y carga duramente contra los que, bajo su punto de vista, le critican sin conocerle.

“Nunca me falla. Me llamó Fidel yo creo en nombre de los dos porque cuando me rompí el brazo me llamó Rocío... Fidel siempre está. Siempre. Tío, te tengo que querer... Cuando dicen cosas malas de él, tengo que decir: ‘sois unos mongólicos porque no sabéis cómo es como persona’”, ha señalado una emocionada Alba Carrillo.