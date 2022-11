Amador Mohedano comparte nuevos datos sobre Fidel Albiac: “Ha prohibido a Rocío Carrasco que hable con nosotros”

Amador Mohedano ha vuelto a reaparecer por los mundos de Youtube durante la noche de este domingo. Lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, junto al youtuber Juanjus en el canal CadenaJuanjoVlog. Allí ha hablado, junto a otros colaboradores, de la figura de Fidel Albiac.

Al preguntarle por “el miedo” que existe al hablar de él, Amador ha asegurado lo siguiente: “El hecho de estar respaldado por la hija de Rocío Jurado, pues hace que se envalentone... aunque siempre ha sido así de atrevido, entonces él ha podido llamar alguna vez a algún directivo diciendo que es el marido de Rocío Carrasco y tal, aunque en ese tipo de conversaciones hay que tener mucho cuidado porque la gente tampoco se fía de todo el mundo y saben con los profesionales que han hablado siempre”.

Amador Mohedano, Rocío Carrasco y Fidel Albiac FOTO: Gtres

Respecto a cómo es el yerno de ‘la más grande’ en las distancias cortas, el ex de Rosa Benito lo tiene claro: “Él tiene muy buena labia y tiene mucho poder de convicción para algunas mentes, para la mía desde luego no. Algunos lo escuchan y él es de los que prometen... Fíjate si tendrá buena labia que ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros... Si yo tengo una pareja que tiene labia y que me gusta porque va por lo legal y porque es una persona educada, atenta, familiar... pues oye, me ha tocado la lotería. Pero si a mí una persona me va a poner en contra de mi familia o va a decir que a mis hijos no los vea, o que no hable con mis tíos... no”, explica de forma tajante.

Le piden prudencia a Amador con respecto a sus palabras, pero él, sin embargo, se siente totalmente superado por todo lo que ha vivido en los dos últimos años: “Yo no me escondo, y después de todas las cosas que yo he escuchado por boca de mi sobrina, ¿vosotros creéis que yo soy de piedra? Yo tengo por dentro un odio que nadie se lo puede imaginar”, asegura.

En lo que respecta a si tomará o no medidas legales a raíz de todo lo que se ha dicho sobre él, el padre de Rosario Mohedano se sincera sin tapujos: “Si yo tuviera dinero, pondría demandas como quien echa a las cartas. Yo tengo mis apuntes y mis cosas que, si en algún momento puedo, las voy a demandar”.