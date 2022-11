Comunicado de Jorge Pérez tras el escándalo con Alba Carrillo: “Mi prioridad es estar con mi mujer y recuperar la cordura”

Jorge Pérez se ha convertido en el protagonista de la noticia por primera vez desde que comenzara su andadura mediática. El cántabro lleva casi tres años en televisión a raíz de su participación en ‘Supervivientes’, pero no ha sido hasta ahora cuando la polémica le ha señalado de frente.

Su tonteo con Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de ‘Unicorn’, la cual tuvo lugar en Madrid el pasado viernes, le ha pasado factura, y más aún a raíz de que los vídeos de sus momentos cómplices con su compañera se hayan hecho públicos en todos los programas de la cadena.

Tanto Jorge como Alba, a quien todo esto le ha afectado de manera indirecta, han respondido en ‘Fiesta’, uno de los programas en los que colaboran. El guardia civil se ha mostrado arrepentido de lo que pasó, y Carrillo ha intentado sacar la cara por su compañero.

Alba Carrillo y Jorge Pérez pillados a los besos

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/Q28GBliv99 — Fans Del Show (@FansDelShow1) November 28, 2022

Ante los numerosos contenidos que este asunto está generando en los medios de comunicación, el protagonista ha tomado la decisión de emitir un comunicado a través de las redes sociales, donde ha aprovechado para explicar que será la última vez que hable públicamente sobre este asunto, un asunto que ha provocado una pequeña crisis en su matrimonio.

“Esta vez va a ser la última que voy a pronunciarme sobre este asunto. He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta”, ha comenzado diciendo.

“Nunca debí permitir que la complicidad pícara o divertida que mostrábamos en televisión traspasara la pantalla, dando lugar a un peligroso juego en el que, sin pasar nada, nos hemos quemado. He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar... La desmesurada cantidad de mentiras que se están vertiendo por televisión, me hacen no solo desmentirlas categóricamente, sino decretar mi verdad... Mi absoluta prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia y recuperar la cordura ante toda esta situación”, explica el protagonista.

Por su parte, Alicia también ha roto su silencio este mismo lunes a través de Instagram, con el fin de agradecer a todos sus seguidores el apoyo recibido en los últimos días: “Millones de gracias por todos los mensajes, os he leído a todos, y el amor que siento en ellos es muy bonito. Os merecéis una respuesta a cada uno pero es imposible, así que os daré una respuesta a todos por aquí, con mi verdad de lo que siento, en cuanto coja un poco de fuerzas. Gracias de corazón”.