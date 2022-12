Rosario Mohedano sentencia a Rocío Carrasco: “Se ha portado mal conmigo”

Rosario Mohedano era de las pocas aliadas que a Rocío Carrasco le quedaban en su familia mediática, pero parece que la situación ha dado un giro de tuerca a raíz de la emisión de las series documentales de la primogénita de Rocío Jurado. Desde entonces, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha mostrado contraria a su relato a través de sus redes sociales, y ahora ha vuelto a lanzar un nuevo ataque contra su prima desde su cuenta oficial de Twitter. La acusa de no haberse portado bien con ella...

“El documental empieza hablando de mí, diciendo que se lleva bien conmigo y que quiere a mis hijos y valora mi tesón. Cuando empiezo a escuchar historias lejos de la realidad, se lo digo a ella y ya todo cambia. Yo la he querido mucho y a sus hijos también”, comienza diciendo Rosario Mohedano, que se defiende de las críticas de los defensores de Rocío Carrasco asegurando que intentó hacer todo lo posible por ayudarla cuando pasó por un infierno a consecuencia de su relación con Antonio David Flores.

Que me he portado mal con ella?? Porque?? Porque crees que dice que me he portado mal con ella?? Aún sigo esperando que dé los motivos .

Sin embargo yo si puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia y a las pruebas me remito. — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) December 5, 2022

“¿Quién iba de testigo nombrada por mi prima? ¿Tú? No, señora, ¡yo! Vosotros sois los que atacáis con mis hijos, porque ella no tiene a los suyos... En ese tema hice lo que pude, ahora déjame vivir mi vida, y si no te gusta, vive la tuya”, sentencia una enfadada Rosario Mohedano.

Es entonces cuando la sobrina de Rocío Jurado estalla y asegura que siempre se ha portado bien con su prima, aunque no siente que haya sido recíproco. Además, expone que todavía no entiende los motivos de Rocío Carrasco para distanciarse de ella y de toda su familia mediática. “¿Que me he portado mal con ella? ¿Por qué? ¿Por qué crees que dice que me he portado mal con ella? Aún sigo esperando que dé los motivos. Sin embargo, yo sí puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia, y a las pruebas me remito”, desliza desde su cuenta de Twitter.