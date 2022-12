Amia Montero regresa a la vida pública tras su bache: “No quiero luchar más”

Muchos seguidores y admiradores de Amaia Montero siguen preocupados por la cantante desde que publicó una fotografía en la que aparecía visiblemente desmejorada, aunque lo peor de la publicación de Instagram fueron las palabras con las que acompañó la imagen: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”. Poco después, la revista “¡Hola!” publicó que la vocalista de La oreja de Van Gogh había sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad por el que necesitó ingresar de urgencia en el hospital.

Los médicos le recomendaron reposo y desconexión, y desde entonces Amaia Montero se ha mantenido alejada de sus redes sociales y la opinión pública. Por fortuna, parece que la artista ya se encuentra mucho mejor y recientemente ha publicado una nueva fotografía en su cuenta de Instagram en la que posa feliz y con una sonrisa. Además, la cantante ha acompañado la instantánea de una conocida canción de Tina Turner, “I Don’t Wanna Fight”, que en uno de sus versos viene a decir en castellano: “No quiero luchar más”.

Amaia Montero vuelve a las redes sociales FOTO: Amaia Montero Instagram

De este modo, parece que Amaia Montero se ha propuesto seguir adelante y salir del bache en el que se encuentra desde hace meses. Aunque desde su núcleo cercano se ha intentado respetar su intimidad, sí que se ha confirmado que la artista “no está pasando por su mejor momento”, tal y como indicó su hermana, Idoia, a “Espejo Público”. Además, desde Socialité también se apuntó que “Amaia estaría atravesando por un momento vital muy complicado”, atendiendo al testimonio de una persona muy cercana a la artista vasca.