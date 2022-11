Kiosco: La boda de Norma Duval y la reaparición de Amaia Montero, portadas de las revistas del corazón

Después de trece años de relación, la actriz Norma Duval y el empresario alemán Matthias Kühn se han dado el “sí, quiero”, en una ceremonia civil y muy íntima en Gstaad, tal y como publica en portada la revista “¡Hola!”. Norma y Matthias se han casado en secreto y por sorpresa. A lo largo de su historia de amor han tenido que sortear algunos obstáculos e incluso han superado dos rupturas, la más reciente, la pasada primavera, pero han sido separaciones cortas, porque siempre se daban cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Por fin, han hecho su sueño realidad.

Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia continúan con sus planes de pareja, doce meses después de descubrirse su relación.

El bailarín y coreógrafo Javier Castillo, “Poty”,recibe a “¡Hola!” en su casa de Madrid y presenta a Martina, su hija, que el próximo 28 de noviembre alcanza la mayoría de edad. “Es supermadura desde muy jovencita. Se porta muy bien, estudia, es cariñosa, muy reflexiva, tiene muchísimo talento y baila mejor que yo, ¡con diferencia!”, confiesa.

En Semana, la portada la protagoniza Ana María Aldón y su nueva casa. La todavía pareja de Ortega Cano ha dado el paso de comprarse una nueva casa y empezar así una nueva vida ya separada del torero. Se trata de un chalet en Guadalajara por el que ha tenido que pagar 250.000 euros.

Amaia Montero reaparece tras varios días ingresada en una clínica en Navarra, según publica la revsita “Semana” y también “Lecturas”. Tras un mes retirada de la vida pública, la cantante se ha dejado ver con su familia a la salida del centro en el que ha estado ingresada. El pasado 14 de octubre, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh provocó gran preocupación al compartir una foto de ella misma en la que aparecía con mala cara. Junto a la instantánea, la cantante escribía: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sire la vida?». Esta declaración hizo estallar las alarmas sobre su estado de salud.

En “Lecturas, Rocío Carrasco y Olga Moreno, y su tenso cara a cara en el juzgado. La ex pareja de Antonio David Flores se enfrenta a una demanda por atentar contra el honor de Carrasco, que se sintió cuestionada como madre por la entonces pareja del malagueño.

Además, Tamara Falcó cumple 41: “No tengo miedo a quedarme soltera”, ha dicho la socialité. La marquesa de Griñón hace balance de su vida sentimental y de sus planes de futuro, en los que no está Íñigo Onieva. “Lo nuestro no puede ser”, aclara

La portada de Diez Minutos la protagoniza Jorge Javier Vázquez que acaba de ampliar su patrimonio adquiriendo una espectacular casa. En la misma zona en la que reside, en una lujosa urbanización en la salida norte de Madrid, ha encontrado lo que buscaba.