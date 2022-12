Esta es la razón por la que Amaia Montero tuvo que ingresar en un hospital

Han sido días muy complicados para Amaia Montero. La cantante despertó cierta preocupación entre sus fans y seguidores tras publicar una imagen en la que aparecía algo desaliñada acompañada de un inquietante mensaje: “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”. Desde entonces no se han vuelto a conocer muchos más detalles sobre cómo se encuentra la vocalista de La orenga de Van Gogh, pero sí se dio a conocer que tuvo que ser ingresada en un hospital. Ahora, la revista “¡Hola!” ha desvelado las razones por las que precisó atención médica.

Al parecer, Amaia Montero sufrió “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”, un episodio tan grave que incluso requirió ser ingresada en un hospital. Los doctores fueron claros con ella: si quería recuperarse, necesitaba “tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”, unos consejos que parece estar siguiendo a rajatabla. La cantante se ha alejado de los medios y permanece ajena a la opinión pública, hasta que llegue el momento de su completa recuperación y se encuentre preparada para volver a subirse a los escenarios.

Aunque desde su familia se guarda un silencio sepulcral para respetar su intimidad, fuentes cercanas a ella aseguraron al programa “Socialité” que “Amaia estaría atravesando por un momento vital muy complicado”.

Algunos rostros conocidos, como Cayetana Guillén Cuervo o Gonzalo Miró, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado, le han dedicado palabras de apoyo públicamente. “Yo la quiero mucho, ya lo sabéis. Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas”, señaló el periodista deportivo.