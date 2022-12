Tamara Gorro y Ezequiel Garay rompen otra vez “definitivamente”

Tamara Gorro y Ezequiel Garay vuelven a tomar caminos separados, solo unos meses después de anunciar que volvían a darse una oportunidad como pareja. Así la ha anunciado la influencer a través de su cuenta oficial de Instagram: “Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso”.

Además, Tamara Gorro ha pedido “ayuda” a sus seguidores: “Solamente comprensión y respeto. Gracias”. Como se ha comentado anteriormente, fue a principios de este año cuando, de nuevo a través de sus redes sociales, la influencer reveló que ella y el futbolista habían decidido separarse tras más de una década de amor y dos hijos en común. Tras tomarse ese tiempo de reflexión que ambos necesitaban, retomaron su relación el verano pasado, pero parece que no han conseguido reconducir la situación.

De esta forma, Tamara Gorro se enfrenta así a uno de sus años más duros. Ya no solo por la separación de Ezequiel Garay, sino porque recientemente tuvo que lamentar la pérdida de la mejor amiga de su hija, a la que consideraba parte de su familia. La pequeña sufría un neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil que afecta al sistema nervioso, y desde que fue diagnosticada, la influencer se volcó para ayudar a ella y a sus padres en todo lo que necesitaran.

Además, Tamara Gorro padece ansiedad y depresión desde hace años, por lo que tampoco se encuentra en su mejor momento de salud. Por si todo esto fuera poco, recientemente también tuvo que someterse a una operación para que le extirparan la vesícula.