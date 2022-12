María Jesús Ruiz anuncia su boda con Curro Rodríguez tras cuatro años de relación

A punto de celebrar su cuarto aniversario con su pareja, Curro, María Jesús Ruiz sorprende con el anuncio de su boda. Aunque, al parecer y según desvela ‘Europa Press’, la modelo por el momento no sabe ni cuándo ni cómo será su futuro enlace.

“El otro día me dice Curro: ‘¿tú sabes que en el 2023 te vas a casar?’. Y digo ‘¿ah sí? pues me tendrás que avisar, que yo tendré que comprarme un traje’. Dice ‘¿no te olvidas de que sé todas tus tallas y tus cosas?’. digo ‘bueno, pues para que me haga una higiene facial o algo, sabes que no me puedo presentar con una legaña’. Dice ‘a mí me gustas tal y como eres, me gustas con legañas, con mocos en la cara. Tú no te preocupes porque te lo vas a encontrar todo’”, confiesa emocionada Ruiz a dicho medio.

“No sé qué día será pero sí sé que ya ha pedido mi partida de nacimiento y todas esas cosas. No sé si me va a dar tiempo a ir al baño, siquiera”, añade, muy relajada porque Curro se está encargando de todos los preparativos: “De todo. Hasta de como van a ir las niñas, los invitados... Yo nada”. “Cualquier día me llaman y me dicen ‘tienes que estar en este sitio’, y para mí, que soy una comodona, lo feliz que me hace porque un día me vengo y me caso”.

Y es que María Jesús Ruiz reconoce que Curro es el amor de su vida. “Nos complementamos y me conoce perfectamente, y aunque nos peleamos no te vayas a pensar, estamos muy felices y con muchas ganas de seguir adelante”.s