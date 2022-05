María Jesús Ruíz, ¿embarazada?

Desde hace unos días, existían ciertos rumores sobre si María Jesús Ruíz estaba embarazada o no. Según ‘Socialité', la modelo está esperando su primer hijo Curro, su pareja actual. El programa de Telecinco se habría enterado de la noticia por una mujer que comparte sala de espera con la de Jaén: “Está de dos meses”. A pesar de que la modelo no ha querido dar muchos declaraciones al espacio, lo cierto es que ha agradecido la felicitación por su embarazo pero, más tarde, les ha insistido en que “no podía confirmar la noticia”.

Ella misma también ha querido desmentir la noticia desde sus redes sociales. Así lo hacía a través de este mensaje: “Aclaro por aquí que no estoy embarazada. Si lo estuviera sería maravilloso y tengo claro que sería con Curro y que ya lo sabríais sin historias... De momento no hay bebé.” Pero las incógnitas siguen sin desvelarse y la actitud de la modelo en la llamada telefónica que ha tenido con ‘Socialité' deja entender que sí está embarazada pero que quizá no podía confirmar nada por no estropear un futura exclusiva.

María Jesús Ruiz y Julio Ruz / Foto: Gtres

Aún así, el programa de Telecinco está muy seguro de su exclusiva y desde el espacio han insistido en que un amigo cercano de María Jesús Ruíz también le había confirmado la noticia . La modelo ha expresado en varias ocasiones sus ganas de ser madre de nuevo, esta vez con su actual pareja, Curro. No ha descartado serlo en ningún momento, y así lo decía ella misma: “pero quien sabe, quizás este año ya avisaremos”.

María Jesús Ruíz y Curro llevan saliendo un par de años. La relación comenzó entre polémicas y desde el primero momento la sombra de la sospecha de la infidelidad de su novio siempre le ha perseguido. La modelo, cuando salió a la luz su romance, se enteró prácticamente en directo de los supuestos cuernos que le había puesto Curro. Aún así, la de Jaén siguió su relación con Curro hasta el día de hoy, y parece ser que van a formar una familia. María Jesús Ruíz tiene dos hijas, la mayor con Gil Salgado y la pequeña con Julio Ruz, y, ambas relaciones, han estado siempre envueltas en polémicas y conflictos.