María Jesús Ruiz se confiesa sobre sus planes de boda con Curro Rodríguez: “Ha habido pedida”

El Parque de Atracciones de Madrid inauguró este jueves 7 de octubre la nueva temporada de Halloween, que cuenta con diferentes espectáculos y pasajes del terror que prometen poner los pelos de punta a todos los que se atrevan a adentrarse en ellos. Los primeros en disfrutar de estas divertidas y tenebrosas atracciones fueron diferentes rostros conocidos de todas las esferas sociales, desde Omar Montes hasta Amor Romeira, pasando por María Jesús Ruiz. La modelo fue una de las invitadas al evento y atendió amablemente a LA RAZÓN, con quien se confesó sobre la etapa vital que ahora atraviesa.

Este mismo periódico publicó en exclusiva que Cintia Gil Silgado, hermana de su ex José María Gil Silgado, había denunciado a su actual novio Curro por publicar imágenes en sus redes sociales de su sobrina Alba, todavía menor. Por si esto fuera poco, Julio Ruz, otra de sus antiguas parejas, amenaza con arrebatarle la patria potestad de la hija que tuvieron en común. Pese a estos varapalos judiciales que se le vienen encima, María Jesús Ruiz aseguró sentirse “tranquila”, aunque prefirió no aportar más detalles por lo delicado de la situación: “De esto es que no quiero decir nada. No voy a pasarme la vida discutiendo ni peleando. Yo ahora solo quiero pasarlo bien y disfrutar de la noche”.

Sobre lo que sí se pronunció en el Parque de Atracciones de Madrid fueron sus planes de boda. María Jesús Ruiz confesó que Curro Rodríguez le pidió matrimonio en el coche de camino al evento, y de hecho ya ha habido una pedida de mano. “Él me lo pide todos los días, pero yo le digo: ‘¡Pesado!’”. La modelo prefiere ir más despacio y, de momento, no pasará por el altar, aunque no lo descarta en el futuro. “Yo ya le he dicho que no soy mujer de casarse. Tengo 38 y no me veo casada, pero le he dicho que tranquilo, que si algún día decido casarme, será con él”.