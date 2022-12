María Zurita, la última en cargar contra Patricia Conde por la polémica de ‘Masterchef’

María Zurita ha asistido junto a su prima Simoneta Gómez Acebo, y otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana y Fabiola Martínez a la tradicional Zambombá Flamenca con la que la cocinera Pepa Muñoz ha inaugurado estas fiestas tan señaladas que se aproximan.

La sobrina del Rey Don Juan Carlos ha desvelado cómo va a pasar estas navidades, fechas que prevé “tranquilitas” y en casa, junto a su familia y su hijo Carlitos, sus padres la infanta Margarita y Carlos Zurita, y su hermano Alfonso. Ya no queda nada de esas festividades en las que las pasaban en Zarzuela junto a toda la familia Borbón. El Rey Juan Carlos sigue en Abu Dabi y, de momento, no parece que vaya a regresar en estos momentos y no tiene prevista ninguna visita a nuestro país.

María Zurita FOTO: TVE

Para María Zurita, este año ha sido muy especial y deja este 2022 con un balance muy “positivo”.“Estoy muy contenta, ha sido un gran año” declaraba. Sin duda, la socialité ha sido uno de los grandes descubrimientos de este año para el gran público por su participación en el reality ‘Masterchef Celebrity’, que ha sido una de las ediciones más polémicas, marcada por las durísimas palabras y críticas que dedicó Patricia Conde al formato tras finalizar su concurso culinario.Y, como era de esperar, la sobrina del Rey Don Juan Carlos se ha querido pronunciar sobre lo sucedido, posicionandóse de parte del programa, como el resto de sus compañeros: “Yo apoyando a la productora. Yo no he visto nada de lo que ha dicho y no estoy de acuerdo con cómo ha hecho las cosas, pero allá cada uno con su vida. Habla de cosas que no son ciertas, pero cada uno es dueño de sus palabras y de lo que escribe”, decía de manera tajante.

Hace apenas una semanas, Lorena Castell, la ganadora del talent show, se pronunciaba sobre lo sucedido y sentenciaba a Patricia Conde, manifestando que ninguno de sus compañeros pensaba como ella. La ganadora del concurso también desvelaba que había forjado una estrecha amistad con María Zurita y han seguido quedando tras el reality con sus hijos pequeños.