¿Patricia Conde hizo trampas en “MasterChef Celebrity” antes de su eliminación definitiva?

Estaba claro que lo sucedido con Patricia Conde en su participación en la séptima temporada de “MasterChef Celebrity” no había terminado tras el capítulo en el que la productora del espacio que produce Shine Iberia lanzó el comunicado en el que calificaba su comportamiento de “atentado contra el honor de las personas de la producción”. Ahora, y según apunta el periodista Israel Álvarez en “20 minutos”, puede que Patricia Conde hiciera trampa durante el cocinado porque sabía de antemano algunos platos secretos.

Volvamos al capítulo uno en el que Patricia Conde adoptó una postura bastante extraña de dejadez y “vacile” a los jueces durante su participación en la fase eliminatoria final del programa. Los jueces imprimieron una presión extra sobre la concursante que decidió que bajo presión no quería trabajar y el resultado de su cocinado se llevó las peores críticas de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera.

Tras eso, todos nos convencimos de las explicaciones dadas por Conde que iban encaminadas hacia la presión recibida y que no quería ningún tipo de mal rollo con sus compañeros y había frenado para dejarse adelantar por Manu Baqueiro, que finalmente consiguió la chaquetilla que le permitió acceder a la final. Lorena Castell ganó este martes el duelo final y se proclamó vencedora del talent culinario, pero ni esto apagó las llamas del escándalo. Además se añadieron declaraciones realizadas en el pasado por otro concursante, Xuso Jones, que acusó a la producción del programa de sabotear algunos cocinados.

Tras la parte más abrupta, en la que Conde apuntó en un post de Instagram a que ella no se había drogado nunca, pero señaló a dos de sus compañeros indicando el programa en el Hipódromo. También dejó claro que consideraba que habían saboteado uno de sus cocinados al apagarle el horno y acusarla de haber sido ella con la pierna. Aunque minutos más tarde retiró las partes más polémicas, el escándalo ya estaba montado y la prensa y los internautas habían hecho capturas de su texto.

Finalmente, en la tarde del jueves la productora se vio obligada a compartir su versión: De esta manera en una nota enviada a los medios “Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity”. Con lo que pretende desactivar cualquier acusación relacionada con juego sucio y drogas de por medio. La nota califica los comentarios de Conde como “comentarios inciertos” y que además “atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción”.

Las trampas

Según “20 minutos”, “un comentario fuera de cámara de la actriz reveló que conocía los platos secretos que debía cocinar antes de su última prueba”. El diario gratuito citando a fuentes conocedoras del programa, conocía “de antemano los seis platos del menú de la prueba en la que se enfrentaba al actor Manu Baqueiro y a la diseñadora María Escoté”.

“La polémica prueba se grabó un martes. El domingo anterior, según ha sabido 20minutos y ha contrastado por varios canales, Patricia Conde cenó en el restaurante que Quique Dacosta capitanea en el hotel Ritz de Madrid, el Deessa | Mandarin Oriental Ritz. Lo hizo con un miembro del equipo del célebre chef, que fue quien diseñó los platos de aquella prueba”, explica Álvarez, que en un momento Conde hace un comentario fuera de cámara: “¿Qué vais a elegir, el solomillo Wellington, las carrilleras de atún, el huevo de yogur, el...?”, aunque su excusa fue que “los conocía porque son platos de la carta del restaurante, donde Conde, más tarde, negó haber cenado.

“20 minutos” señala que hubo conversaciones entre la dirección, los jueces y la propia Patricia Conde para solucionar el tema y no empañar el programa. Tras descubrirse que sí había cenado donde dijo que no, ella misma empezó a recular y a fallar, seguramente para no ponerse en evidencia.