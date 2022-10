El susto de María Zurita en “MasterChef Celebrity 7″: “He empezado a ver doble”

La sobrina de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía se llevó un buen susto anoche en la prueba de exteriores de “MasterChef Celebrity 7″. María Zurita tuvo que abandonar temporalmente el cocinado en Madrid Río tras sufrir un mareo que a punto etuvo de terminar en desmayo.

“No puedo, no puedo”, ha gritado la prima del rey Felipe VI, mientras un miembro del equipo del formato producido por Shine Iberia se la llevaba aparte para evitar males mayores. “Pobre, María. Pobrecita”, ha exclamado María Escoté.

El compañerismo y la amistad por encima de todo #MCCelebrity pic.twitter.com/C6UPUfSKeo — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

La prima del Rey Felipe VI es una de las concursantes más queridas de la edición por todos sus compañeros. Tras superar la primera prueba en la que el ingrediente estrella fue el “amor”, María Zurita y el resto de “cocineros” se sometían a la prueba de exteriores. Allí empezó a encontrarse mal y mareada, a punto de caerse al suelo, tuvo que abandonar la prueba. “He empezado a ver doble, me temblaban las piernas, todo. Nadie me oía, yo no tenía ni voz. He estado a punto de desmayarse”, explicó. Tras recuperarse, María Zurita volvía a la prueba pidiendo perdón a sus compañeros.