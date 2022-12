Lorena Castell: “Ningún concursante opina como Patricia Conde”

Lorena Castell es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Ganadora de la última edición de «Masterchef Celebrity» y presentadora de «Zapeando» y «Tú no te pierdas nada», también desarrolla su faceta artística en el mundo de la música y la interpretación. La catalana triunfa con su show, «Bingo para señoras», y cuelga el cartel de «vendido» en cada una de sus ediciones. En esta última ocasión, Lorena Castell ha inaugurado la «pop-up store» de SHEIN y nos ha contado cuáles son sus planes navideños y lo que le ha supuesto ganar el concurso culinario, salpicado por cierta polémica a raíz de las acusaciones de «manipulación» que Patricia Conde vertió sobre el formato de Televisión Española.

¿Cuáles son sus planes estas Navidades?

Esta Navidad la voy a pasar en familia y con amigos. Tengo la suerte de poder juntarme con mi familia en Barcelona para Nochebuena y siempre hago como un plan familiar. Luego, en fin de año, con parte de mi familia y con mi hijo y con colegas, también. Me he comprado unas bombillas maravillosas que giran como una discoteca para poner dos en el comedor. Me voy a montar la disco en casa.

¿Va a cocinar en Navidad?

Voy a cocinar obligada, no porque yo haya querido. Porque, obviamente, en mi familia tengo un matriarcado muy fuerte y las mujeres de mi familia cocinan increíble, pero este año me han dicho que me dejan entrar en la cocina y que debo hacer algo que les vaya a sorprender.

¿Y qué ha pensado cocinar?

Pues he pensado varias cosas. Una es el solomillo Wellington, que me sale increíble y querían carne y yo creo que va a gustar. Un poquito de ternera y alguna cosita de postre que me voy a marcar. Igual hago unas galletas con los niños de chocolate y jengibre… ya veré.

¿Tiene un «outfit» ideal para ponerse en los fogones?

No lo sé todavía. Yo creo que para hacer la cena me voy a poner cómoda, como me gusta a mí, con chándal y tacones y «festiviti», arriba con un «brilli» y luego, a lo mejor, cuando ya sea el momento de las campanadas, arreglarme un poco y recibir a los colegas que se van a venir a casa. A lo mejor, un vestido corto, a mí me gusta ir siempre muy cortita de arriba, y de abajo también.

¿Qué le pide al Año Nuevo?

Pues le pido, o quedarme como este o seguir igual de feliz. Bueno, yo creo que quedarme como este. Siempre con pequeñas metas, y este año va a ser Lorena al Wizink, que llevo un año diciendo que el «Bingo para señoras» debería crecer un poquito más.

¿Le gustaría presentar las Campanadas de este año?

Pues mira, las Campanadas es algo que me parece muy guay y este año vais a ver un proyecto muy bonito que hemos grabado con Shine Iberia, con la productora de «MasterChef» y que se llama «La Lorenavidad». Vais a flipar porque es una cosa muy bonita.

Hablando de «MasterChef», ¿algo que decir de la reciente polémica con Patricia Conde?

Yo creo que, al final, una vive las cosas como las vive. Yo me lo he pasado increíble, yo he cocinado real, lo he vivido real, me lo he pasado brutal. Y luego, encima, tengo la suerte de haber aprendido muchísimo. Es un programa muy duro, todo el mundo no está preparado, todo el mundo no está viviendo el mismo momento, ni psicológicamente ni físicamente, y es un programa muy exigente. Pasas muchas horas fuera de casa, sacrificas muchos momentos de tu vida... Yo tengo un niño de tres años y solo tenía el sábado libre, y no me toca mi hijo todos los sábados porque me turno con su padre, entonces pues sí, es muy duro cuando llevas una semana sin poder llevar a tu hijo al colegio, sin poderlo recoger... Yo no me puedo hacer responsable de lo que dice cada uno, pero no estoy de acuerdo, obviamente.

¿Ha hablado con Patricia Conde tras la polémica?

Es que yo creo que cada una tiene que seguir su camino, yo no tengo absolutamente nada que hablar con ella. Ella sabrá las declaraciones que ha dado. Ninguno de los que estamos en el programa opinamos lo mismo, entonces yo creo que cada uno tiene que hablar y decir cómo se siente. Yo me siento feliz.

Más allá de la cocina, ¿qué más ha aprendido en «MasterChef»?

He aprendido cosas muy guays, porque yo llevo muchos años trabajando en televisión y he trabajado en muchos programas, pero lo que tiene esto es que estás trabajando bajo presión, estás trabajando en una mezcla de «talent» de cocina y «reality» y, por eso, puedo llegar a entender que no todo el mundo está en el mismo momento porque es un programa en el que tú estás desnudo al cien por cien.

¿Se ve en otro «reality show», como «Supervivientes»?

De momento, tengo muchas cosas que hacer profesionalmente que, afortunadamente, me va muy bien. Estoy eligiendo muy bien los proyectos que se me presentan.