Íñigo Onieva disfruta de unas Navidades “tranquilas” sin Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva son otra de las exparejas de este 2022 que pasará sus primeras Navidades por separado. Tras unos meses complicados para ambos, parece que la marquesa de Griñón vuelve a sonreir al lado de Hugo Arévalo mientras que el empresario madrileño desiste en su deseo de reconquistarla y opta por alejarse del foco mediático.

Onieva se ha dejado ver estas Navidades por las calles de Madrid junto a su hermana Alejandra Onieva, quien sin duda se ha convertido un gran apoyo para él en estos momentos. El empresario ha asegurado a la cámara de ‘Europa Press’ que se encuentra viviendo unos días en familia: “Todo bien, en familia”, pero sobretodo “tranquilos”: “Como le deseo a toda España”.

Hace tan solo unos días se rumoreó que Tamara e Iñigo habrían mantenido una reunión “secreta” el pasado 30 de noviembre. A pesar de que la marquesa asegura que no ha vuelto a ver al empresario, diferentes fuentes apuntan a que ambos habrían hablado durante horas en su encuentro, el que en un primer momento se hizo con la intención de que Tamara pudiera comunicarle por ella misma a su ex su nueva relación con Hugo Arévalo. Algo que por el momento, Iñigo Onieva ha preferido no desvelar.