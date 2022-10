Alejandra Onieva desmiente, una vez más, su supuesto “affaire” con Iker Casillas

La familia Onieva continúa en el ojo del huracán mediático desde la polémica ruptura entre Íñigo y Tamara Falcó. Su hermana, Alejandra Onieva, reaparecía públicamente este jueves en la la gala ‘Elle Cáncer Ball’, donde se pronunció sobre los días tan complicados que han vivido: “La prensa siempre me habréis tratado muy bien, pero es verdad que la cosa ha sido un poco excesiva”.

Aprovechando el momento, la actriz pidió poco de “espacio” para su familia en estos duros momentos e insistiendo en que se mantendrá en la misma postura de no hablar sobre la vida privada de su hermano: “Al final, esto son cosas que pasan desgraciadamente y es lo que hay. Eso tiene que ser entre ellos. Yo lo paso mal por mi madre y por eso os pido un poco de respeto. Tenemos ganas de que todo se calme”.

Alejandra Onieva asiste a la Gala Cáncer Ball FOTO: José Oliva Europa Press

Pero no solo Alejandra ha ocupado titulares por su hermano, también por su supuesto “affaire” con Iker Casillas, con quien recientemente fue vista en un céntrico local de la capital. Algo que ha desmentido una vez más: “Lo he negado, no sé de dónde os sacáis las cosas. Le conocí en un evento y ya está”, zanjó la actriz a Europa Press.