Miguel Bosé reitera su “desencanto” con la izquierda: “Es reaccionaria, totalitaria y caciquista”

Hace tan solo unos días, Miguel Bosé concedía una entrevista a LA RAZÓN desde México, donde reside, a propósito de su nuevo libro, “Historia secreta de mis mejores canciones” (Espasa), y no evitó pronunciarse sobre la actualidad política, de la que se siente del todo al margen, dejando titulares para el recuerdo: “La izquierda de ahora son unos caciques, unos totalitarios. No son progres, son unos retrógrados”.

“En general, en el panorama político llevan un tiempo, y estos de ahora le han dado la puntilla, en el que se han cargado la democracia completamente. Ahora vemos menos derechos y menos libertades que las que teníamos cuando arrancó la Transición. Y lo dice uno con conocimiento de causa, que ha vivido, paso a paso, la evolución de la izquierda española”, aseguraba a nuestro periódico. “Al final de Zapatero, me fui de la política porque ya empezaba a apestar. Me he salido completamente del sistema. Estoy contra el sistema. Creo que este sistema tiene que acabar”.

Fuera del sistema “se vive muy bien”

Unas polémicas declaraciones que reitera ahora, en una entrevista a ‘El Mundo’, en la que asegura estar “desencantado con la izquierda”: “Esta izquierda de ahora es tremendamente reaccionaria, totalitaria y caciquista”.

“Hoy en día el sistema dista mucho de ser una democracia. El sistema ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en una suma de empresas llamadas partidos que han ocupado toda una franja de colores. Lo único que hacen es gestionar mal los erarios públicos para beneficio propio. Todos los partidos han acabado por ser de un corrupto que te cagas para abastecer una red clientelar que les va a asegurar seguir ahí: bancos y todas esas empresas que luego crean las puertas giratorias. He visto a la democracia diluirse poco a poco y desaparecer. Todavía nos dejan votar porque les da igual: saben que el voto no va a cambiar nada”, asegura Bosé a dicho medio.

El artista, afirma, además, que fuera del sistema “se vive muy bien”. “Hay que buscar fuera de este sistema, así encuentras otras posibilidades que tienes que explorar. Requiere buscar y dedicarle tiempo, pero si hay voluntad se puede estar perfectamente”, sentencia en ‘El Mundo’.