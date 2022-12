Esta es la razón por la que Isabel Preysler nunca se casó con Mario Vargas Llosa

La separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa sigue dando mucho que hablar. Aunque la revista “¡Hola!” asegura que fue la socialité quien tomó la decisión tras producirse una “escena de celos infundados”, los últimos testimonios que llegan desde el círculo íntimo del Premio Nobel de Literatura sugieren que fue él quien dio el primer paso a la hora de llevar a cabo la ruptura. Son muchas las incógnitas que surgen alrededor de la expareja, y una de las más recurrentes se refiere a su negativa a pasar por el altar.

La propia Isabel Preysler reconoció en alguna ocasión que Mario Vargas Llosa le había pedido matrimonio, pero ella se resistía a darse el “sí, quiero” con el hombre con el que había compartido casi ocho años de su vida. “Estamos maravillosamente bien como estamos. Somos muy felices así y, por el momento, y a estas alturas de la vida, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación. Mario me ha pedido que me case con él, pero aún no le he respondido. Nada está descartado en nuestro futuro. Todas las opciones son posibles”, señaló entonces.

Sobre las razones que habrían llevado a Isabel Preysler a rechazar la propuesto de Vargas Llosa, “Vanitatis” sugiere motivos económicos. Por un lado, a la filipina podría no haberle sentado muy bien que el escritor cediera a sus hijos todos los derechos de su obra literaria, aunque su reticencia a la hora de contraer matrimonio con él también podría estar relacionada con su pensión de viudedad. Desde que el exministro Miguel Boyer falleció en 2014, Isabel Preysler recibe una generosa prestación de parte del Estado, que desaparecería si vuelve a casarse con otro hombre.

A lo largo de su vida, Isabel Preysler se ha casado en tres ocasiones. La primera, con Julio Iglesias, cuando ya estaba embarazada. Después, llegó su matrimonio con Carlos Falcó, el marqués de Griñón; y, por último, su boda con el exministro, el único con el que sí estuvo casada hasta que la muerte los separó.