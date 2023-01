La amiga íntima de Ortega Cano carga contra Ana María Aldón: “Me parece absurdo su argumento”

Aunque en su día se aseguró que se trataba de un divorcio amistoso, e incluso se publicaron imágenes de Ana María Aldón y Ortega Cano en actitud cómplice, la distancia que les separa es cada vez más grande y la tensión entre ellos alcanza cotas muy elevadas.

Mientras, el torero se muestra contento junto a Isabel Luna, su amiga íntima que muchos describen como su nueva ilusión. Sea esto cierto o no, ninguna duda cabe de que entre ellos existe un fuerte vínculo y que la cantante se ha convertido en uno de los más férreos apoyos de Ortega Cano.

Sin embargo, los últimos rumores sugieren que Isabel Luna habría traicionado al diestro filtrando información a la prensa o avisando a fotógrafos para que tomen imágenes suyas y sembrar la sombra de la duda sobre su relación. Unas habladurías a las que ella no da la más mínima credibilidad y, por lo que dice, parece que tampoco lo hace el torero: “No creo que Ortega esté molesto conmigo, ni muchísimo menos ni que piense que yo puedo generar esto para nada”.

Ortega Cano e Isabel Luna FOTO: GAA GTRES

La artista se defiende recalcando que no necesita a Ortega Cano para protagonizar titulares o acaparar la atención de los medios, puesto que cuenta con una consolidada carrera como cantante: “Llevo 36 años trabajando en mi vida y he tenido a mucha gente popular a mi lado y no he generado ningún tipo de contenido de este tipo”.

Además, Luna carga contra Ana María Aldón después de que la exmujer de Ortega Cano asegurara que nunca había oído hablar de ella a lo largo de su matrimonio, a pesar de que el diestro sostiene que son amigos de toda la vida: ”Es que yo no vivía con el matrimonio, no sé a quién nombra y a quién no. No sé, me parece algo absurdo este argumento, no sé...”.

La cantante recalca en varias ocasiones que solo son amigos “sin derecho a roce”, y ni siquiera tiene seguridad de que vayan a volver a verse o a repetir quedadas este 2023 que acaba de empezar: “No lo sé, espero que sí, pero no lo sé”.