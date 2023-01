Preocupación por el último mensaje de Elena Huelva: “Os quiero...”

“Os quiero...”. Solo dos palabras sobre un fondo negro han sido suficientes para que los miles de seguidores de Elena Huelva haya provocado una gran preocupación. Es el primer mensaje de la influencer sevillana, referente en la lucha contra el cáncer, desde hace varios días, algo que sorprende ya que ella es muy activa en redes sociales. Huelva no atraviesa un buen momento, después de que se le diagnosticara más enfermedad en la tráquea.

“Hoy no está siendo un buen día. Más bien de esos malos, pero seguimos aquí, es lo importante”, escribía la joven, que no pierde su optimismo, hace unos días. Un mensaje que se llenó de reacciones, como el de su hermana Emi: “La sonrisa más bonita del mundo. Te quiero mi vida”.

A pesar del momento que atraviesa, Elena Huelva ha hecho balance del 2022: “Ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Aquí seguiremos… siempre! 2023 ojalá me sorprendas”, escribía.

“Han sido días duros, yo ya pensaba que los más duros los podría haber pasado pero siempre se superan”. Elena fue ingresada de nuevo hace unas semanas por problemas respiratorios. Los médicos descubrieron que la enfermedad había llegado a la tráquea y que necesitaba iniciar sesiones de radioterapia cuanto antes. Tras unos días en el hospital fue dada de alta donde se encuentra rodeada de su familia y de sus seres queridos. “Me tienen oxígeno en casa para que yo esté lo mejor posible, con el dolor controlado y lo más importante en mi casita, que qué ganas tenia de estar en mi cama, en el salón, con mi perrita también”, escribió en sus redes sociales. “Solo quiero que sigamos luchando por la investigación y la inversión en esta enfermedad tan terrible como el cáncer, el sarcoma de Ewing que es el que sufro desde hace cuatro años”.

“Quiero dejar claro que yo ya he ganado. Mis ganas han ganado por todo el amor y por todas las personas que tengo a mi lado. Yo ya he ganado. Pase lo que pase sé que mi vida no se queda en vano, he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar”, señalaba Elena en sus redes sociales.