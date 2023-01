Marta Riesco estalla contra Olga Moreno: “Habla de unos hijos que no son suyos”

Hasta ahora, Marta Riesco se había mantenido prudente en lo que a su relación con Antonio David Flores se refiere. La periodista evitaba pronunciarse sobre asuntos relacionados con Olga Moreno, la ex del malagueño, pero acaba de dar un paso al frente y ha cargado contra ella a través de sus rede sociales. La que fuera reportera de “El programa de Ana Rosa” ha respondido un comentario en el que se le tacha de “personaje”, y para defenderse ha echado los balones al tejado de la empresaria andaluza.

“¿La hermana de la gran ‘Señora’ me llama personaje? ¿Las ‘prudentes’ que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos”, ha expuesto Marta Riesco en su cuenta de Twitter, en clara alusión a Olga Moreno.

De momento, la andaluza no se ha pronunciado ni ha contestado a Olga Moreno, pero se abre así un nuevo frente que no hace más que tensar una situación que no era fácil desde el principio.

La hermana de la gran "Señora" me llama personaje? Las "prudentes" que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quien quiere ser personaje y quien no paró hasta conseguirlo a golpe de realitys y exclusivas , hablando de unos hijos que no son suyos. — MartaRS (@MartaRiesco) January 7, 2023

Recientemente, fue Olga Moreno quien, de forma indirecta, reprochó a Marta Riesco y Antonio David Flores la exposición en redes sociales a la que sometieron a su hija Lola en el día de su cumpleaños. “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, sentenció.

Unas palabras con las que Rocío Flores también se dio por aludida, y tampoco se quedó callada. “Voy a salir con mis hermanos, con mi padre y su pareja y mi pareja. A quien no le guste, lo siento mucho, pero en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y la de los nuestros sin hacer daño a nadie”, señaló en un mensaje que parecía ir dirigido a Olga Moreno.