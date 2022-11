Marta Riesco suelta la bomba: “Cuando Olga estuvo en ‘Supervivientes’ yo estuve al lado de Antonio David”

Marta Riesco ha debutado este lunes por la noche en el universo Youtube. Al igual que otros personajes públicos, la periodista ha decidido conceder una larga entrevista en la citada plataforma, y lo ha hecho de la mano del youtuber Carisman, uno de los que más ha apoyado al clan Flores-Moreno en los últimos tiempos.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Instagram

Totalmente relajada y más natural que nunca, durante más de dos horas Riesco ha hablado de todo lo que ha supuesto para ella, tanto a nivel profesional como personal, el hecho de mantener una relación con Antonio David a raíz de que Rocío Carrasco decidiese contar su verdad sobre el padre de sus hijos.

La protagonista ha querido contestar a todos aquellos que aseguran que su única intención es la de tener fama y protagonismo, argumentando que ha recibido varias llamadas de diferentes medios con todo tipo de propuestas, las cuales ha rechazado: “Yo he rechazado cada cosa que se me ha propuesto. Se me propuso un contrato en ‘La Fábrica de la Tele’, un ‘Deluxe’ varias veces, las revistas también, ‘Supervivientes’ se me propuso el pasado año y este también, y he dicho que no, porque nunca he querido formar parte de lo que considero un circo mediático... Sigo como reportera cobrando el mismo sueldo que cuando conocí a Antonio David”, explica.

Uno de los momentos más destacados de este directo ha sido cuando Marta ha querido defenderse de las críticas que vienen de la mano de los defensores de Olga Moreno, quienes no entienden que la reportera le haya ‘atacado’ en más de una ocasión a raíz de todo lo que se estaba diciendo sobre ella: “Yo he estado al lado de Antonio David en todo momento, y podía haber renunciado y decidir que mi carrera siguiera adelante porque él tenía un lío increíble... Su ex ha ganado ‘Supervivientes’ y no estuvo a su lado mientras estaba en esa isla, que era cuando estaba el documental... Yo estuve a su lado en todo momento y no entendía como toda esa gente me insultaba”, desliza visiblemente molesta, tal y como se puede percibir en el siguiente vídeo.

Marta Riesco le tira a Olga Moreno en el podcast de @Cariscomedy Las pullitas se escuchaban una detrás de otra en tan sólo unos minutos de haber empezado la entrevista. Aquí os dejo algunas! ¿Saldrá AD a defender a su ex? #YoMeRebelo29N 👽 #OlgaMoreno pic.twitter.com/LHOqpZnSjL — TE LO DIGO 👽 (@LoDigoConFlow) November 29, 2022

“La gente no entendía que yo iba todos los días a trabajar y que cuando otras personas estaban en ‘Supervivientes’. Yo estaba con él apoyándolo e intentando que en programa que se sacaran cosas... No entiendo por qué se ha ido contra mí y nunca lo entenderé. A la marea azul les estoy muy agradecida, porque lo que le sacó del pozo a Antonio David fueron la marea azul, sus hijos y yo”, concluye con respecto a este asunto.