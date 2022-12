Olga Moreno y Rocío Flores se enzarzan en público: “Absoluta vergüenza”

Lola Flores Moreno, la pequeña de la familia formada por Antonio David y Olga Moreno, acaba de alcanzar los diez años. Para celebrarlo, su padre y sus hermanos, acompañados de Marta Riesco, se pasaron por uno de los restaurantes más cotizados de Madrid, y, como no podía ser de otra forma, dejaron constancia de su divertida velada en todas sus redes sociales. Pero lo que debería haber sido un momento feliz para toda la familia se ha visto empañado por una polémica a colación de la exposición de la benjamina del clan, que no ha gustado nada a su madre.

“Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, ha lamentado Olga Moreno, en clara alusión a las publicaciones que Rocío Flores, Marta Riesco y Antonio David compartieron en sus cuentas de Instagram sobre el cumpleaños de la pequeña Lola.

No es ningún secreto que a Olga Moreno no le sentó nada bien que Antonio David comenzara una relación con Marta Riesco poco después de darse a conocer su separación, y parece que no está dispuesta a aceptar que la reportera de “El programa de Ana Rosa” o el ex guardia civil conviertan a su hija Lola en el centro de las miradas de Instagram, en un momento en que cada gesto de la familia se mira con lupa.

Ante las críticas recibidas por la exposición de la pequeña, incluida la de Olga Moreno, Rocío Flores ha estallado a través de sus redes sociales y ha enviado un contundente mensaje a todos los que cuestionan sus movimientos y los de su familia: “Qué pena me da la mierda de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar. Absoluta vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo día tras día y minuto tras minuto”, comienza lamentando la joven.

Además, Rocío Flores ha dejado claro que lo que más le importa es “el bienestar de los míos y el mío propio, por supuesto, y que seguirá “disfrutando de mi familia, que es lo único que me importa en esta vida”.

Por último, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha terminado con unas palabras que parecen dirigidas a Olga Moreno: “Voy a salir con mis hermanos, con mi padre y su pareja y mi pareja. A quien no le guste, lo siento mucho, pero en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y la de los nuestros sin hacer daño a nadie”.