Laura Escanes, más sincera que nunca: “El rollo este de ‘la novia de…’ ya me toca un poco los c...”

Laura Escanes está imparable; tras hacer oficial su relación con el cantante Álvaro de Luna, la influencer disfruta de un momento dulce en cuanto a lo personal, pero también en lo profesional. Este jueves visitará ‘El Hormiguero’ por segunda vez para hablar de la tercera temporada de ‘El Desafío’, que próximamente llegará a Antena 3; y acaba de estrena su cuarto episodio del podcast ‘Entre el cielo y las nubes’ con Marta Díaz como invitada especial, la influencer que acumula más de 9 millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube.

Laura Escanes aprovechó el momento para sincerarse con Marta Díaz y contar una situación que vivieron juntas y que molestó especialmente a la ex de Risto Mejide: “Yo me acuerdo que estábamos cantando y bailando, era un concierto, yo estaba con unas amigas, Marta también con otras amigas, y empecé a ver a gente grabándote, y yo pensé: ‘Bueno…’. Esa situación a mí me supera porque yo también la he vivido, y digo: ‘no somos muñecos de feria, ¿sabes? Que nos tiren moneditas y nosotros aplaudimos y hacemos lo que nos digan”.

“Y ya te estaban grabando, pero primero como bien y, luego ya empezaron a decirte cosas, a ser impertinentes. Y yo me acuerdo que tú miraste ya incómoda, pero no dijiste absolutamente nada, te callaste, aceptaste la situación. Y pensé: ‘Tía, no te tienes que callar’. ¿Por qué? Porque parece como que tengamos que aguantar todas estas cosas, entonces yo me calenté (que no tenía que haberlo hecho) y dije: ‘Niños podéis parar de grabarle y decirle estas cosas que no es un mono de feria y no está aquí para hacer las cosas que vosotros queráis’. No lo puedo entender”, relata.

Las influencers Laura Escanes y Marta Díaz en el último episodio del podcast 'Entre el cielo y las nubes' FOTO: Instagram

La misma impotencia, cuenta Marta Díaz, que genera esa “moda” de criticar a las influencers: “No sé, es un tema que a mí, que a todos realmente, nos viene muy de cerca y en algunas situaciones lo que genera es rabia, impotencia, de decir: ‘¡Jope! Qué mal que a lo mejor por un video que hayáis visto podáis tener una opinión errónea de cómo es una persona. Te habrá pasado a ti también…”. A lo que Escanes responde que “se saca de contexto. Incluso te puede pasar o te ha pasado con entrevistas que sacan un clip de 10 segundos de contexto y dices: ‘Ya… pero es que tiene todo un contexto’”.

“A veces leo titulares y digo: ‘Es normal que caiga mal a la gente’”

“A mi muchas veces me pasa que leo titulares y digo: ‘Es normal que caiga mal a la gente’. Digo: ‘Es que si yo leo esto de una persona es que entiendo que caiga mal. Es que parezco una estúpida’. Entonces intento empatizar en ese sentido”, dice la presentadora.

Laura Escanes también habla sobre el hermano de la tiktoker, que es streamer con más de 7,3 millones de seguidores, quien le ha servido como apoyo y guía en este mundo de influencers: “¿Se te echan mucho encima con eso?... Es que a mi todo el rollo este de ‘la hermana de…’, ‘la novia de…’, ‘la hija de…’, o sea ya me toca un poco los cojones. Quiero decir: ‘Vale, fenomenal, sí, tenemos una exposición mayor, o nos han dado como un boom al principio o lo que sea. Pero luego tu puedes decidir: ‘soy la hermana de…’ y me quedo en así en casa porque soy ‘la hermana de…’, o soy ‘la hija de…’, o soy ‘la novia de…’, o soy ‘la expareja de…’ o lo que sea. Pero luego también tú decides qué hacer con eso”.

Tampoco se queda fuera del podcast la última polémica en la que acusaban a Marta Díaz de abusar de los filtros y no mostrarse al natural. “A mi esa polémica me dio mucha rabia porque me considero que yo siempre he sido bastante transparente en redes con visibilizar el tema de los granos, creo que encima he sido de las pocas que ha enseñado cómo tenía la cara”. “Yo me muestro, especialmente en Youtube, literalmente, recién levantada… ¡Ojo! Es que he sido imagen, durante 1 año, de una marca de granos. Es que estaba en la Puerta del Sol, mi cara, stop granos”, zanja la youtuber.