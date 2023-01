Shakira machaca a Piqué en su canción con Bizarrap: “Te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”

La tensión entre Shakira y Gerard Piqué no hace más que ir in crescendo. Recientemente se daba a conocer el monumental enfado de la cantante con su expareja por exhibir a su hijo Milan en una de las emisiones de Twitch, algo que ella no autorizó. “En ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo en la retransmisión de un proyecto deportivo”, señalaba el comunicado que se envió a través de su agencia de comunicación.

Resulta evidente que la relación entre el futbolista y la colombiana no pasa por su mejor momento, y la situación podría ir a peor a raíz de la publicación de la nueva canción de Shakira con Bizarrap. El tema verá la luz el miércoles 11 de enero, y la letra promete ser toda una declaración de guerra a Gerard Piqué. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, decía el mensaje en avioneta que promocionaba el lanzamiento.

Ahora, a través de las redes sociales circulan nuevas estrofas de la canción que se habrían filtrado antes de tiempo, y son todavía más duras. Además, Shakira juega con las palabras y menciona el nombre de su expareja en varias ocasiones, aunque lo camufla con diferentes significados. “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no te pique. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice una parte de la letra.

Con esa letra nadie va a querer ser el ex de Shakira pic.twitter.com/EULVrqXsZX — Joel | 🇦🇷⭐⭐⭐ (@burcabi_) January 10, 2023

Además, Shakira también podría haber cargado contra Clara Chía, la nueva pareja de Piqué, en su nueva canción: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

En este sentido, cabe señalar que canciones anteriores que parecían contener indirectas hacia el catalán, como “Monotonía” o “Te felicito”, fueron escritas cuando Shakira y él todavía eran pareja. Sin embargo, este es el primer tema que se creó después de la separación, por lo que las indirectas hacia el padre de sus hijos podrían ser más que intencionadas.