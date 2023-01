La bonita declaración de amor de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: “Compensaré el sufrimiento que te he causado”

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo una especie de luna de miel antes de pasar por el altar. Tras anunciar su reconciliación después de haber pasado por una de las rupturas más mediáticas que se recuerdan, la pareja se ha ido de viaje al Polo Norte para que la llama de la pasión vuelva a arder con toda la intensidad de antaño, ¡y parece que lo han conseguido!

Mientras que Tamara Falcó ha compartido un bonito álbum de románticas fotografías en sus redes sociales, Íñigo Onieva ha ido más allá y ha dedicado una preciosa declaración de amor a la marquesa de Griñón, en la que celebra la segunda oportunidad que le ha dado después de haber pasado por el peor momento de su vida. A continuación, las palabras del empresario, al completo:

“Hasta el fin del mundo juntos. El amor gana, y es lo que ha prevalecido y lo que nos ha traído hasta aquí tras estos meses tan duros, pero el amor que sentimos el uno por el otro, contra todo pronóstico, nos ha vuelto a unir.

Porque como dice el dicho, ¡lo que no nos mata, nos hace más fuertes!

Y así hemos salido de esta pesadilla, absolutamente fortalecidos y llenos de felicidad para retomar nuestro proyecto de vida juntos.

Lo vivido tras nuestra ruptura, ha sido probablemente el episodio mas duro y desagradable de mi vida. Pero sin embargo me quedo con lo bueno, y es que también ha sido una lección muy valiosa, de la que saco muchísimas lecturas positivas, sobre todo el saber, no lo que quiero en mi vida, que eso lo tenía claro, sino lo que no quiero.

Ha sido un antes y un después, donde lo que saco de conclusión es que lo que mas quiero en el mundo eres tú y estoy completamente enamorado de ti. Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino, que saca lo mejor de mi y me hace querer ser mejor persona en lo personal, profesional y espiritual.

Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta que no hay nada que se puede anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia.

¡Tú eres mi familia!

Mi único objetivo es hacerte feliz cada segundo de tu vida, o mejor dicho, cada “nanosegundo”. Lucharé por recompensar el sufrimiento que te he provocado con una vida llena de felicidad y amor. Donde compartir risas, retos, lloros, proyectos, ¡todo!

¡Me considero el hombre mas afortunado del mundo y no te puedo admirar más! Hace falta mucha valentía para habernos dado una oportunidad, pero I won’t let you down.

Te quiero, mi amor”.

Además, Íñigo Onieva aprovecha para “dar las gracias de corazón a todos los que habéis estado apoyándome, dándome cariño y fuerzas durante estos meses. Familia, amigos, compañeros de trabajo, periodistas, pero también todos aquellos desconocidos que habéis dedicado unos minutos para mandarme unas líneas de cariño al inbox, he recibido auténticas maravillas. Gracias”.