Cien años de Lola Flores: la ruina de su casa natal

El centenario de Lola Flores llena de «oles» todos los patios de España, y Jerez se viste de gala para celebrar esta efeméride histórica. El próximo sábado 21 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de la folclórica más aplaudida en el mundo por su carisma y peculiar personalidad. La niña Lola abría sus ojos a la hora del Ángelus en el jerezano barrio de San Miguel, sin saber que su arte iba a expandirse con los años por todo el planeta. En la humilde calle del Sol, en el número 45, María Dolores Ruiz Flores, vivió los mejores años de su infancia. Una casa que ahora se cae a pedazos y por donde campan las ratas a sus anchas, según precisan a LA RAZÓN los vecinos de la casa de al lado, en el reportaje que hicimos en la ciudad sobre la bailaora.

«Es una pena –nos comenta una vecina– que esta casa histórica sufra este estado de abandono. El último que compró esta casa fue un peluquero, que al parecer estuvo muy enfermo con el covid y ya no pisa nunca por aquí». Alguien que coincide con este testimonio es la propia hija mayor de la bailaora. Lolita lamenta que la casa que fue de su madre «está dejada de la mano de Dios. La tienen abandonada. No solo tienen que arreglar la fachada, tienen que arreglarla por dentro también. Cuando se compra algo de alguien tan importante como Lola Flores, debería ser para cuidarlo y si no, que nos la hubiera vendido», ha dicho recientemente. Según asegura la vecina del inmueble colindante a la casa de la folclórica, «hace unos años, Elena Furiase pudo entrar y desde el balcón de arriba hizo unas tomas para un documental que estaban grabando».

La misma Lolita ha dicho estos días que ella y su hermana Rosario hubieran estado encantadas de haber podido comprar la casa. Pero el dueño no puso de su parte. «Pasé por Jerez, vi la casa así y busqué el teléfono de este hombre, pero no nos la quiere vender». Lolita se indigna de que la casa este hecha «una porquería». La hija de la Faraona positiviza su indignación y se queda con lo bueno. «Jerez se está volcando con el centenario de mi madre, eso es lo más importante y lo que a nosotras, como familia, nos llena de alegría». Y es que algunos jerezanos de pro, del Barrio de San Miguel, han querido minimizar la desidia del estado de la casa natal de Lola Flores y han aportado su particular granito de arena. Es el caso del empresario Ángel Villaescusa que ha abierto un espacio cultural a la vera del monumento que Jerez dedica a La Faraona.

Casa natal de Lola Flores FOTO: La Razón La Razón

«No canta, no baila»

Allí mismo, en «Atuver», la abuela de Ángel le dio las primeras pesetas a la folclórica siendo una niña, para que bailara para los suyos. «Dejé Madrid para venirme a mi tierra y crear este entorno gastrocultural en el local al que venía Lola a bailar cuando era el tabanco de ‘’Los Perleros’'. Soy devoto de la Faraona. Es por eso que compramos todo el material de Lola para diseñar el local, hacer exposiciones, dar charlas». Ángel recuerda el tabernucho de Los Perleros, un lugar, «donde no dejaban entrar a las mujeres y la Lola, se colaba aquí con todo su arte. Su local es todo un homenaje a aquella famosa frase apócrifa, atribuida a Lola Flores: «no canta, no baila, no se la pierdan». Nosotros –dice Ángel– no nos la hemos querido perder y desde las instituciones se debería hacer mucho más por ella», lamenta el empresario. El monumento que le hizo Víctor Ochoa en esta plaza de la Cruz Vieja, se toca con la mano, desde «Atuvera». Ochoa lo detalla: «Para este año del centenario tenemos preparadas auténticas sorpresas culturales, con recitales, conciertos poesía y sobre todo una gran exposición», señala.

El Ayuntamiento, por su parte, también ha programado numerosos homenajes que anunciarán en Fitur esta semana que entra en compañía de las hijas de la Faraona, según apuntan fuentes municipales a este medio. La alcaldesa socialista Mamen Sánchez, ha precisado que, para conmemorar los 100 años del nacimiento de Lola Flores, el Ayuntamiento de Jerez está organizando también «un evento participativo» en la Plaza Belén, donde se ubica el museo, aun sin terminar y que está previsto que se inaugure en primavera. El Museo de Lola Flores, ubicado en la Nave del Aceite no está aún preparado. En este momento se están aún catalogando todos los objetos relacionados con la matriarca de los Flores, que han sido entregados por la familia de la artista y que podrán verse en este espacio expositivo. Destacan, según el consistorio, «numerosos trajes de flamenca y batas de cola que lució en sus numerosas actuaciones, así como piezas audiovisuales de la artista». La intención del Gobierno municipal es que este museo sea «un espacio vivo», con una parte permanente y otra con exposiciones temporales que inviten al visitante «a volver y seguir descubriendo más cosas sobre Lola».

Para ir caldeando motores el próximo sábado se hará un homenaje desde mediodía, «porque Lola nació a las 12:00 horas y esperamos crear buen ambiente para que la gente se meta en la piel de lo que era Lola y empecemos a hacer ruido con el hecho de que este año tendrá, por fin, su museo», explica la primera edil del municipio gaditano.

Otro de los espacios que el Ayuntamiento de Jerez ha vendido para los homenajes, es el Centro Cultural Lola Flores, que servirá de «tablao flamenco» y simulará esos primeros escenarios en los que debutó la artista. Lamentablemente, a fecha de hoy es solo un solar, sin paredes que se está derrumbando y yace lleno de escombros y hueco, según pudo fotografiar este medio. Un rosario de buenas intenciones para un homenaje que les pisa los talones.