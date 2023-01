Ana María Aldón, custodia de los “episodios desagradables” que Rocío Jurado vivió junto a Ortega Cano

Mucho se ha comentado en los últimos meses la supuesta “mala vida” que Ortega Cano dio a Rocío Jurado en sus años de matrimonio. Rocío Carrasco fue la encargada de abrir la caja de Pandora en su serie documental, insinuando que su madre no fue feliz junto al diestro, y la rueda se fue haciendo más grande con los testimonios de algunos colaboradores. Kiko Hernández llegó a revelar que en uno de sus diarios, “La más grande” había escrito: “No son ni las ocho de la mañana y mi marido ya me ha dado la primera hostia del día”.

Unas acusaciones muy graves sobre las que Ana María Aldón nunca se ha pronunciado. La exfrutera se limita a recalcar que Ortega Cano “nunca me ha puesto la mano encima”, y acerca del supuesto maltrato que sufrió Rocío Jurado, señala que “no lo sé, porque yo ahí no estaba”. Sin embargo, ahora su propia hija, Gema Aldón, ha desmentido a la andaluza y ha expresado que su madre sí tiene conocimiento de esos “episodios desagradables” que “La más grande” habría sufrido al lado del cartagenero”.

“Claro, ¿no los va a conocer? Lleva diez años a su lado”, ha espetado Gema Aldón ante las preguntas de la prensa. Ana María Aldón custodia bajo llave estos secretos que, de salir a la luz, podrían no dejar en muy buen lugar a Ortega Cano, y, de momento, prefiere guardárselos para sí. Otro gallo cantaría si, tal y como ha amenazado recientemente, el diestro emprendiera acciones legales contra la madre de su hijo José María.

No sería ella la primera que tiene al torero comiendo de su mano gracias a los secretos que guarda sobre él. Muchos colaboradores de “Sálvame” aseguran que Antonio David Flores usó la misma estrategia y que advirtió a Ortega Cano: o se posicionaba junto a él públicamente o aireaba los trapos sucios que no le dejarían muy bien parado...