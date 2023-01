Jota Peleteiro por fin cuenta su versión sobre su ruptura con Jessica Bueno

Ya ha pasado más de un mes desde que Jessica Bueno confirmó su separación de Jota Peleteiro a través de un comunicado en sus redes sociales: “Tras un periodo de reflexión, hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”.

Las diferentes versiones sobre los motivos de la ruptura apuntaban a una “nueva ilusión” del futbolista, y la sombra de la deslealtad planea sobre él desde que se dio a conocer la separación. Aunque Jessica Bueno se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este difícil bache que atraviesa, Jota Peleteiro ha guardado silencio en todo momento, hasta ahora.

El deportista por fin ha explicado su versión de lo sucedido, y aclara que nunca fue desleal a Jessica Bueno. “Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica”, explica el futbolista en el programa “Fiesta” de Telecinco, y, además, desliza: “Por eso hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos”.

Además, también ha entrado en escena Miriam Cruz, la nueva pareja de Jota Peleteiro. Sobre ella se han vertido diferentes acusaciones, y ella se ha defendido a través de Marta Riesco en el programa citado anteriormente. “La prensa se empeña en comprarme, en ponerme oficios a los que no me he dedicado. No soy modelo o influencer. Nunca criticaré a Jessica y sus hijos. No quiero ser famosa”, decía en un mensaje enviado a la reportera.

Tanto ella como Peleteiro insisten en dejar claro que su historia de amor comenzó después de la ruptura entre el futbolista y la modelo, a la que guardan un inmenso respeto por ser la madre de los hijos del deportista.