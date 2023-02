Los sábados de Lomana: La ridícula Corte de Faraón de Sánchez en Marruecos

Y se fueron en el Falcon, a la según Sánchez y «La corte del Faraón», reunión de Alto Nivel en Marruecos. Y se encontraron con un «zasca» del rey Mohamed VI que no se dignó a recibir al presidente porque estaba de vacaciones desde Navidad en Gabón, tan ricamente tumbado a la bartola. Era la primera vez que el rey de Marruecos no recibía al presidente del Gobierno español. En Marruecos solo existe un poder absoluto y es el del monarca. Un personaje que, como nos ha demostrado en muchas ocasiones, parece que no es de fiar, pues todo lo que digan o firmen esos catorce ministros que han ido de comparsa, al Rey se la «refanfinfla» y puede cambiar de opinión cuando menos se lo esperen... ya que para su Majestad carecen de relevancia. Lo que le interesaba de España ya lo tiene, el giro absoluto de nuestro país sobre el Sáhara. Ahí, Sanchez se doblegó a pesar de las pésimas consecuencias que nos acarreó en plena crisis energética con Argelia y nos hizo perder millones de euros como castigo de nuestro suministrador de gas. Todo un disparate. A pesar de todo el empeño de Sánchez por agradar, no creo que obtenga muchas contrapartidas en asuntos de inmigración y fronteras. La realidad es muy precaria: han vuelto con las manos vacías y muchas cesiones a Marruecos

Por lo demás, seguimos con Shakira y Piqué cumpliendo años el mismo día con una diferencia de diez que no se notan para nada. Ella esta divina y con mas energía y humor que nunca. Amenaza con una nueva canción en la que colabora con Karol G. Hay muy pocos detalles sobre este nuevo single pero miedo me da que vuelva a estar llena de reproches porque Karol G. es también muy tremenda y empoderada. Quizá aprovechen para lanzar su nuevo tema el 14 de febrero, día de los enamorados y cumpleaños de Karol G. Estoy deseando escucharlo, me encantaría que diesen un vuelco a la anterior.

Este año se presentó el cartel de la Feria de San Isidro con mucha anterioridad en la plaza de Las Ventas de Madrid. Había un ambientazo, estaban nuestros toreros y una representación de todos los estamentos de nuestra sociedad, presididos por nuestra presidenta de la Comunidad, el alcalde y la presidenta de la Asamblea de Madrid. Me encontré con muchos amigos, entre ellos mi querida Ana Peña y su marido, grandes aficionados y ganaderos. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Ortega Cano con su hija y mi querida Victoria Federica que fue la protagonista de la fiesta, ya que le dieron un premio por su pasión taurina y leyó unas palabras agradeciendo a su familia que le hubiese transmitido esa pasión, especialmente a su madre la Infanta Elena. También recogió el Premio a su amigo Roca Rey, como uno de los triunfadores de la Feria 2022. Estaba monísima vestida de Dior, firma en la que su padre es consejero.

Un tema que me fascina es Vargas Llosa y su cuentito «Los Vientos», un librito que habla de un hombre mayor que ya está en plena decadencia, que olvida un día dónde vivía y todo lo que le ocurre, mientras deambula por la ciudad de Madrid, hasta que consigue encontrar una llave en el bolso de su chaqueta para llegar a su pequeña casa, «un cuartito con un pequeño baño». Todas las reflexiones son bonitas recordando momentos de su vida. Algunos periodistas del corazón han querido ver en ello retazos de su vida con Isabel Preysler. La próxima semana seguiré hablando de esto que merece una crónica.