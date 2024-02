La abogada de Silvia Bronchalo, contra Rodolfo Sancho: "Puede haber un delito de maltrato continuado"

Por si todo lo que rodea al caso de Daniel Sancho no fuera lo suficientemente polémico, la demanda que Silvia Bronchalo ha interpuesto contra su ex, Rodolfo Sancho, no ha hecho más acrecentar el interés de la opinión pública en una trama que parece complicarse cada día que pasa.

Según publica "Caso Abierto", Bronchalo denunció a Sancho este jueves 8 de febrero en una comisaría de Alcobendas por unos supuestos mensajes que le envió y que incluían "insultos y vejaciones" contra ella.

Bronchalo, que está en contacto con su ex desde que su hijo fue detenido en Tailandia, lamenta que Sancho le falta el respeto de forma continua, e indica algunos de los descalificativos que supuestamente le envía, como "pirada" o "incapaz", además de insinuar que tiene "un trastorno bipolar" y que requiere tratamiento psiquiátrico.

La abogada de Bronchalo, Carolina Castro, ha visitado el plató de "TardeAR" para ofrecer más detalles sobre esta denuncia, y asegura que el contenido de los mensajes que Sancho envía a su representada es suficiente como para que el actor se enfrente "a un presunto delito de vejaciones o un delito de maltrato continuado".

Por lo visto, estos supuestos ataques no son una novedad en las comunicaciones entre Sancho y Bronchalo, y aunque se vendrían produciendo desde hace tiempo, no ha sido hasta ahora cuando Silvia se ha decidido a alertar a las autoridades.

Castro insiste en que su cliente "no quería que esto se hiciera público" y se pregunta cómo ha podido llegar la denuncia a manos de la prensa. Además, la abogada recalca que Bronchalo "está en un momento muy delicado" y que su mayor preocupación en este momento "es su hijo, con independencia de todo lo demás".

La abogada también aclara que esta denuncia no tiene nada que ver con las diferencias de Sancho y Bronchalo en lo relativo a la defensa de su hijo, e incluso recalca que los supuestos insultos que Silvia ha recibido de parte de su ex "no vienen de esas discrepancias". Insiste en que su representada es "una presunta víctima" que ha ejercido sus derechos como ciudadana, y que esta denuncia no interfiere de ninguna forma con el proceso al que su hijo se enfrenta en Tailandia.

¿Puede esto afectar a Daniel Sancho?

La misma postura sostiene la abogada Teresa Bueyes, con la que LA RAZÓN se ha puesto en contacto. La letrada asegura que la denuncia de Bronchalo a su ex y el caso de Daniel Sancho "son procesos independientes" y que uno "no tiene nada que ver con el otro". ¿No puede afectar a Daniel Sancho de ninguna forma?, le preguntamos, y su respuesta es tajante: "No, para nada".