Silvia Bronchalo quiere apartar a Rodolfo Sancho: su estrategia ya está en marcha

Una madre siempre es una madre. Así lo quiere demostrar Silvia Bronchalo, después de estar desaparecida del mapa durante dos largas semanas. Nadie sabe dónde está la madre de Daniel Sancho, aunque todos dan por hecho que se encuentra aún en territorio tailandés inmersa en el proceso judicial en el que se encuentra su hijo, acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. No se le ha visto abandonar el país, ni cerca del aeropuerto. Sin embargo, tampoco ha acudido a su cita con su hijo en prisión, como así hacía religiosamente cada mañana desde el décimo día de encierro, cuando el protocolo covid se lo permitió. Ahora, las últimas informaciones aseguran que está preparando un golpe de gracia a su ex, Rodolfo Sancho.

Silvia Bronchalo, mother of Spanish chef Daniel Sancho Bronchalo, arrives to visit her detained son at a prison in Koh Samui island, southern Thailand, SITTHIPONG CHAROENJAI EFE

La tensa relación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo siempre ha estado en boca de todos desde que se conociese el macabro asesinato de Edwin Arrieta. No han cruzado sus caminos y se han evitado todo lo posible. Prefieren no estrechar lazos, aunque les une un objetivo común: salvar a su hijo de la pena de muerte y traerlo de vuelta a España, aunque sea para seguir cumpliendo condena. Pero parece que están realizando su cometido por separado, sin rendir cuentas a la otra parte, lo que ya ha provocado algún que otro problema con la justicia.

Así fue cuando la madre solicitó la tutela legal de su hijo, paso que ya había dado antes el padre con su propio poder notarial. Tuvo que ser un juez quien mediase entre ambos y le otorgase los poderes de representación a Rodolfo Sancho, dejando a Silvia Bronchalo con sus pretensiones por los suelos. Pero no se ha dado por vencida, tal y como han asegurado desde ‘Y ahora Sonsoles’, que mantienen que está orquestando el que será un golpe certero contra su ex, a quien desea apartar del caso, al menos sí a la hora de tomar decisiones sobre el procedimiento.

Silvia Bronchalo saliendo de la prisión de Koh Samui GTRES

“Quiere tener la potestad única de todo en el procedimiento para el que necesita un abogado tailandés, que todavía no tiene. Será la corte quien se lo ponga de oficio”, detallan desde el citado programa de Antena 3. Un espacio en el que aseguran que Silvia Bronchalo lo tiene todo listo para dejar fuera de juego a Rodolfo Sancho. Desea ser ella quien tome partido en cuestiones legales y así proteger como bien pueda a su hijo de su destino judicial.

No quiere dejar tan importante tarea en manos del actor, quien precisamente ahora se encuentra en Tailandia acompañando a Daniel Sancho, que en cuestión de horas tendrá que declarar ante el juez. No habrá gran misterio, pues se ha filtrado ya que negará todas las acusaciones presentadas por la Fiscalía en su contra: “Mañana no va a admitir esos hechos. No va a admitir ni la ocultación ni el asesinato con premeditación que ha puesto la Fiscalía en su informe. Mañana, cuando le lean los cargos, dirá que es inocente”.