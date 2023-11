Así ha sido el tenso cara a cara de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en la nueva vista de Daniel Sancho

Daniel Sancho se ha enfrentado este 27 de noviembre a un nuevo día clave en el complicado proceso judicial que afronta por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Se esperaba que el juez por fin fijara una fecha para el juicio, pero finalmente no ha sido así y ha concedido un nuevo plazo para que la Fiscalía y la defensa recaben nuevas pruebas o testigos hasta el próximo 12 de diciembre, fecha en la que se ha fijado la nueva vista. Para entonces, los abogados del chef español, liderados por Marcos García Montes, deberán haber contratado los servicios de un letrado tailandés, requisito indispensable para que pueda celebrarse el juicio.

La sorpresa de la jornada ha estado marcada por el inesperado cara a cara que se ha producido en la Corte de Samui entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo. Los padres de Daniel Sancho le apoyan en este difícil momento que atraviesa y así lo han demostrado en varias ocasiones, pero es la primera vez que los dos coinciden en sede judicial. Un encuentro marcado por la tensión y la distancia, hasta el punto de que han accedido y salido por separado del edificio, sin una sola muestra de acercamiento.

Daniel Sancho vuelve a los juzgados arropado por sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo EUROPAPRESS

Aunque esta vista también se ha producido a puerta cerrada, se ha dado a conocer que Daniel Sancho ha tenido que hacer frente una vez más a los tres delitos de los que se le acusa: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y sustracción y destrucción de documentación, de los cuales solo reconoce la ocultación del cuerpo.

Aunque hasta ahora se ha dado por hecho que Sancho actuó en solitario, desde la semana pasada circulan hipótesis que sugieren que podría haber contado con la ayuda de una tercera persona a la hora de deshacerse del cuerpo de Arrieta. "Daniel no llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país pero no os puedo contar mucho más detalles", comentó el coronel Panya Niratimanon -jefe de la comisaría de Koh Phangan- a los reporteros del programa "Vamos a ver", quienes explican que Daniel Sancho aterrizó en Tailandia procedente de "otro país que no es España y posiblemente acompañado de otra persona". De momento, no se conocen muchos más detalles sobre esta hipótesis y parece que habrá que esperar al juicio para comprobar si el hijo de Rodolfo Sancho colaboró o no con otra persona en el crimen de Edwin Arrieta.