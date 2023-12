La actriz Lucie Lucas acusa a Victoria Abril de agresión sexual

Las acusaciones de agresiones sexuales por parte de varias mujeres contra Gérard Depardieu han desatado un acalorado debate en Francia que empieza a traspasar fronteras. Numerosas personalidades, entre las que se encuentra el presidente Macron, han firmado una carta abierta publicada en "Le Figaro" en la que muestran su apoyo incondicional al actor. Victoria Abril es otro de los nombres que se encuentra entre los que apoyan la misiva, un gesto que ha despertado la furia de Lucie Lucas, quien fuera compañera de rodaje de la española en la serie "Clem".

"¡No puede ser verdad! Estoy en shock... ¡Dime que no lo has hecho tú! Artistas para vomitar, boomers de mierda... ¡Qué vergüenza! ¡De verdad que no me lo puedo creer! ¡Estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!", ha comenzado expresando Lucas a través de un comentario en las redes sociales, refiriéndose a Abril.

Su tono se ha recrudecido en los párrafos siguientes y ha llegado a acusar a la artista española de haber agredido sexualmente a varios compañeros de rodaje, aunque no aclara si ella misma se encuentra entre las supuestas víctimas: "¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho... Tú también estás flipando, y ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías".

La actriz Lucie Lucas y Victoria Abril Gtres

Abril y Lucas trabajaron juntas durante 8 años en la serie "Clem", en la que la española encarnaba a la madre de la actriz gala. Atendiendo a las palabras de esta última, parece que el ambiente en el set no era del todo amable, aunque reconoce que siempre mentía en las entrevistas para no generar polémicas: "Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable... ¡Cuando a menudo es totalmente falso!".

De momento, Abril no se ha pronunciado sobre esta grave acusación que se desconoce si ha llegado a las autoridades o se ha quedado en las redes sociales.