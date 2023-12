Una periodista española acusa a Gérard Depardieu de violación: "Recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca"

Ruth Baza, una periodista española, se acaba de sumar al aluvión de denuncias contra Gérard Depardieu por violación. Los hechos que narra la demandante se remontan al año 1995, cuando ella tenía 23 años y acudió a París para entrevistar al actor. Según su testimonio, el francés la besó en la cara y en el cuello sin su consentimiento y más tarde la penetró con los dedos a través de la ropa, unos hechos que la Policía Nacional considera violación y que pondrá en conocimiento de las autoridades galas para que los sumen a la investigación que mantienen abierta contra el cineasta.

Baza asegura que había ocultado este horror en lo más profundo de su memoria, pero "algo hizo clic" en ella cuando el pasado abril trascendió la noticia de que Depardieu había sido demandado por abusos sexuales. Entonces, recuperó los diarios que escribe desde que era niña y en la entrada del 12 de octubre de 1995 encontró su trágico testimonio: "Me besó en los labios profundamente, y después en la cara con frenesí, me besó una y otra vez. De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró".

Este nuevo testimonio en contra de Depardieu llega solo unos días después de la pérdida de la actriz Emmanuelle Debever, una de las mujeres que denunció al cineasta, que se quitó la vida el pasado 6 de diciembre.

Por si estos testimonios no esbozaran un perfil suficientemente negativo del artista, en los últimos días se han filtrado una serie de vídeos en los que él mismo aparece realizando comentarios misóginos y machistas, como el que pronunció en su visita a Corea del Norte en 2018: "A las mujeres les encanta montar a caballo. Sus clítoris rozan la silla (...) Disfrutan mucho. Son unas zorras".